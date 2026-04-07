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Mbappé es protagonista: los memes destruyen al Real Madrid

Tras el tropiezo del Real Madrid frente al Bayern Múnich, los aficionados no perdonaron y llenaron internet de memes.

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Los divertidos memes que deja la derrota del Real Madrid en la Champions League.
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