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Mbappé es protagonista: los memes destruyen al Real Madrid
Tras el tropiezo del Real Madrid frente al Bayern Múnich, los aficionados no perdonaron y llenaron internet de memes.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 07 de abril de 2026 a las 14:32
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Redacción La Prensa
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Los divertidos memes que deja la derrota del Real Madrid en la Champions League.
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