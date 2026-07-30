"Brujería": Mhoni Vidente lanza advertencia a Galilea Montijo

"Aquí Galilea tiene que ser un poco más consciente, ya no hacerse nada, nada, no exponerse a nada, a nada, a nada, ni a una inyección, a nada. Dejar que el cuerpo, la salud se recupere por sí sola. Es, ya olvidarse de esa gente que la está tratando en cuestiones de que le hacen este radioterapia, fregadera y media, pero la está empinando, la literalmente la está empinando, la está haciendo que todo el mundo la traiga en la boca, pero por cosas negativas. Así creo totalmente que es una brujería que le está haciendo a Galilea que la está acabando día con día y cada vez más", Añadió.