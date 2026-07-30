"Brujería": Mhoni Vidente lanza advertencia a Galilea Montijo

La conductora Galilea Montijo ha sido blanco de críticas debido a su rostro, y aunque ella aclaró el procedimiento que se hizo, nuevas teorías han salido a la luz. Una de ellas, la lanzada por Mhoni Vidente.
El aspecto físico de Galilea Montijo volvió a generar debate en redes sociales después de que reapareció en el programa Hoy, algunos espectadores señalaron que tenía dificultad para hablar y gesticular, además de expresaron que podían observar cambios en algunas facciones de su rostro.
Mhoni Vidente habló directamente de lo que ocurre con Galilea Montijo y lanzó una contundente advertencia para la conductora de Hoy, al asegurar que el problema que enfrenta estaría relacionado con un presunto “trabajo de brujería”.
Las palabras de la astróloga surgieron durante una emisión de su programa Pregúntale a Mhoni, donde reaccionó a la explicación que la presentadora ofreció días antes:
"Pero sí creo que sí, Galilea no se quita esa brujería o ese problema que está que cada vez está creciendo, que está creciendo esa fuerza de energía negativa, te puede acabar", dijo la vidente.
De acuerdo con Mhoni, si la presentadora no logra liberarse de esa presunta carga negativa, las consecuencias podrían agravarse, incluso, hasta aconsejó a Galilea sobre lo que debe de hacer.
"Aquí Galilea tiene que ser un poco más consciente, ya no hacerse nada, nada, no exponerse a nada, a nada, a nada, ni a una inyección, a nada. Dejar que el cuerpo, la salud se recupere por sí sola. Es, ya olvidarse de esa gente que la está tratando en cuestiones de que le hacen este radioterapia, fregadera y media, pero la está empinando, la literalmente la está empinando, la está haciendo que todo el mundo la traiga en la boca, pero por cosas negativas. Así creo totalmente que es una brujería que le está haciendo a Galilea que la está acabando día con día y cada vez más", Añadió.
Por ahora, Galilea Montijo continúa al frente de Hoy y La casa de los famosos México 2026 y luciendo espectacular, tirando por la borda los malos comentarios y también las imágenes que circulan en redes que podrían estar editadas para hablar mal de ella.
Por su parte, Galilea Montijo respondió a los comentarios que han surgido en torno a los cambios en su rostro. La presentadora manifestó su inconformidad ante las críticas y aseguró que revelará a detalle qué fue lo que sucedió.
La conductora explicó que actualmente se encuentra bajo un tratamiento similar al que se aplica en casos de parálisis facial, debido a que un nervio, que presuntamente fue afectado durante un procedimiento, le ha ocasionado los movimientos involuntarios y las alteraciones en sus gestos.