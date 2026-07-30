"Me entristece": CEO de los Grammy responde al inesperado rechazo de BTS

La decisión de BTS de no presentar su música para consideración en los Premios Grammy 2027 sigue generando repercusiones dentro de la industria musical. Harvey Mason Jr., director ejecutivo de la Academia de la Grabación, reaccionó públicamente al anuncio de la agrupación surcoreana y reconoció que la noticia le produjo decepción, aunque aseguró comprender la postura de los artistas.
A través de la cuenta oficial de Instagram de los Grammy, Mason Jr. expresó su respeto hacia la decisión de los siete integrantes del grupo. "Me entristece saber que BTS ha decidido no participar en el proceso de los Premios Grammy este año, pero como creador musical, entiendo y respeto su decisión", escribió el ejecutivo.
La postura de la banda fue dada a conocer mediante un comunicado compartido en sus redes sociales. RM, Suga, J-Hope, Jimin, V, Jung Kook y Jin informaron que no inscribirán su álbum "ARIRANG" ni ninguna de sus canciones para competir en la próxima edición de los galardones.
En el mensaje, los integrantes explicaron que desean que su trabajo artístico sea valorado por su calidad y no por el idioma o la región de donde provienen. "Esperamos que nuestra música pueda ser escuchada y amada por lo que es, en lugar de ser dividida por región o idioma", señalaron.
El anuncio llegó pocas semanas después de que la Academia revelara la incorporación de cinco nuevas categorías para los Grammy, entre ellas la de mejor interpretación de música pop asiática. Aunque el organismo presentó la iniciativa como una forma de ampliar el reconocimiento a nuevos talentos, parte del público la interpretó como una clasificación que separa a los artistas asiáticos del resto de la competencia.
Ante esas críticas, Harvey Mason Jr. defendió la creación de la nueva categoría y explicó que su objetivo es visibilizar la riqueza y diversidad de la música producida en Asia. "La categoría de Pop Asiático se creó para celebrar la profundidad, la diversidad y el extraordinario crecimiento del arte pop que surge de Asia", afirmó.
El ejecutivo también subrayó que la existencia de una categoría específica no limita las posibilidades de competir en los premios principales. Según explicó, un artista puede aspirar simultáneamente a reconocimientos de género y a las categorías generales como álbum, canción o grabación del año.
"El reconocimiento en una categoría de género y el reconocimiento en el Campo General no son mutuamente excluyentes. Un artista puede, sin duda, aspirar a ambos", puntualizó Mason Jr., buscando disipar las dudas sobre el funcionamiento del nuevo sistema de nominaciones.
Pese a su enorme éxito internacional, BTS aún no ha conseguido levantar un Grammy. El grupo acumula cinco nominaciones: tres en la categoría de mejor interpretación pop de dúo o grupo, una por álbum del año gracias a su participación en "Music of the Spheres" de Coldplay y otra por mejor video musical con "Yet to Come".
La conversación sobre la representación del K-pop en los Grammy cobró mayor fuerza este año, luego de que "Golden", tema de la película "KPop Demon Hunters", se convirtiera en la primera producción vinculada al género en obtener un premio Grammy, al imponerse en la categoría de mejor canción para medios visuales.