Hijos de Britney Spears influyen en su ingreso a rehabilitación

La decisión de Britney Spears de ingresar a un centro de rehabilitación en abril de 2026 no solo responde a una cadena de episodios recientes, sino también a la intervención directa de sus hijos, quienes habrían sido determinantes para que la artista aceptara recibir ayuda profesional.
De acuerdo con reportes de medios internacionales, la cantante, de 44 años, “ingresó voluntariamente a un centro de tratamiento” el pasado 12 de abril, tras semanas de resistencia frente a las recomendaciones de su entorno cercano.
El ingreso se produjo poco más de cinco semanas después de su arresto en Ventura, California, por conducir bajo la influencia de drogas y alcohol (DUI), un incidente que marcó un punto de inflexión en su situación personal.
Según fuentes citadas por Daily Mail, la artista mostraba una actitud evasiva ante la posibilidad de iniciar un proceso de rehabilitación. “Ella arrastraba los pies. Decía que iría, pero en realidad no tomaba ninguna medida concreta para hacerlo”, reveló el medio.
A pesar de los esfuerzos de familiares y colaboradores, la situación permanecía estancada. “Todos le decían que necesitaba hacer algo, de la manera más alentadora posible. Nada”, añadieron las fuentes. El cambio se produjo cuando sus hijos, Sean Preston y Jayden James, decidieron involucrarse directamente en la situación, adoptando una postura firme pero empática frente a su madre.
“Los chicos empezaron a involucrarse. Son los únicos a los que ella escucha, y fueron muy amorosos, muy amables, pero también muy firmes. Esto no era negociable para ellos”, indicó una fuente cercana.
El mensaje fue claro y contundente. “Ella necesitaba ayuda y le dijeron que no aceptarían un ‘no’ como respuesta”. Incluso, según los reportes, plantearon un ultimátum: “Era como, ‘Mamá, tienes que ir si quieres que estemos cerca’, y ese fue todo el incentivo que necesitaba”.
Otra fuente citada por PEOPLE respaldó esta versión y subrayó la intención de los jóvenes: “Sus hijos fueron una gran parte de llevarla a rehabilitación. Han sido claros con ella. Solo quieren que esté sana”.
El contexto en el que ocurre este episodio está marcado por una creciente preocupación en torno a la estabilidad de la cantante. En meses recientes, su comportamiento público y en redes sociales generó inquietud, especialmente tras la decisión de prescindir de sus coaches de sobriedad, debilitando así su red de apoyo.
A esto se suma su historial en materia de salud mental y el antecedente de la tutela que rigió su vida durante 13 años hasta 2021. “Había un sistema durante la tutela. Su vida estaba estructurada y era más estable. Con su independencia, se empezó a ver más inestabilidad en su día a día”, explicó una fuente.