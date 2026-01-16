¿Belinda se va de México? Emotivo mensaje lo confirmaría

Belinda se despidió temporalmente de México con una mezcla de nostalgia y entusiasmo. “Adiós México”, escribió la artista en una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió imágenes abordando un avión con su equipaje listo y un mensaje cargado de “melancolía”.
La cantante y actriz explicó que deja el país para asumir uno de los retos más exigentes de su carrera: protagonizar la serie “Carlota”, un ambicioso proyecto de Sony Pictures que comenzó a prepararse desde 2025 y que hoy marca un punto de inflexión en su trayectoria actoral.
La intérprete ya había adelantado esta noticia a sus seguidores meses atrás, confesando que llevaba más de dos años esperando una oportunidad de esta magnitud. “Hubo momentos en los que pensé que no pasaría. Hoy es una realidad”, escribió entonces, reflejando la emoción que aún la acompaña.
Aunque reconoce tener sentimientos encontrados por alejarse de México, Belinda ha sido clara al defender su decisión. “Carlota es una gran oportunidad”, expresó recientemente, subrayando el valor artístico y profesional que representa este papel para ella.
Desde su debut en “Amigos x siempre” a inicios de los años 2000, Belinda ha construido una carrera sólida tanto en la música como en la actuación. Tras tomarse un año sabático en 2024, su regreso al panorama artístico mexicano estuvo marcado por una evidente reinvención personal y creativa.
Esa nueva etapa quedó plasmada en “Indómita”, su álbum lanzado el 5 de junio de 2025, donde sorprendió al incursionar en los corridos tumbados. El lanzamiento reunió a diversas figuras del espectáculo, entre ellas Danna Paola, y confirmó su disposición a explorar territorios musicales poco habituales en su carrera.
En el terreno actoral, su participación en la serie “Mentiras” fue ampliamente celebrada por el público. Especial atención generó su aparición junto a Amanda Miguel, escena que se volvió viral gracias a su interpretación de “Él me mintió”, uno de los momentos más comentados de la producción.
Ahora, Belinda se prepara para dar vida a Carlota Amalia de Bélgica, conocida históricamente como Carlota de Habsburgo. Lejos de la imagen secundaria que suelen presentar los libros, la serie busca retratar a una emperatriz con un rol activo dentro del Imperio Mexicano, incluso ejerciendo como regente.
La narrativa abordará también el trágico desenlace de su historia tras el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, un episodio que marcó profundamente a Carlota y la condujo a un largo periodo de aislamiento, eje emocional que Sony Pictures pretende explorar desde una mirada más íntima.
Aunque gran parte de la vida de la emperatriz transcurrió en Europa, la producción anunció en mayo de 2025 que la serie será filmada tanto en México como en España.
El proyecto estará dirigido por Alejandro Bazzano (“La casa de papel”) y Ana Lorena Pérez Ríos (“Como agua para chocolate”), quienes planean utilizar palacios históricos para recrear visualmente la vida de Carlota.