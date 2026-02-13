Belinda se despide de Milkman: "Serás recordado y amado"

La música urbana mexicana está de luto tras el fallecimiento de Óscar Botello, conocido artísticamente como Milkman, quien murió luego de permanecer varios días hospitalizado en terapia intensiva debido a una hemorragia interna severa.
La noticia fue confirmada por su familia, que agradeció el apoyo recibido a través de donaciones de sangre y recursos económicos durante la emergencia médica.
Entre las voces que más lamentaron su partida se encuentra la cantante Belinda, quien compartió un emotivo mensaje en redes sociales para despedirlo.
"Hoy amanecí con esta triste noticia, una de las personas más talentosas, buen amigo desde hace tantos años al que he admirado y respetado ya no está con nosotros @milkman, le agradezco a la vida que me diera la oportunidad e conocer tu talento y trabajar contigo", escribió la cantante en sus redes sociales.
"Jamás lo olvidare, sé que luchaste hasta el final y quiero agradecer a todos los que apoyaron hasta el último momento. Milk siempre serás recordado y amado. Descansa en paz", concluyó Belinda.
La cantante española, pero criada en México, dejó muy en claro que siempre lo va a extrañar.
Milkman, reconocido por su estilo independiente y creativo dentro de la escena urbana, se fue rodeado de amigos y seres queridos, según informó su hermano en un comunicado.
El artista sufrió una hemorragia severa que lo llevó al borde de la muerte en dos ocasiones previas antes de fallecer. Durante su estancia en el hospital, fue sometido a tres cirugías debido a la gravedad de su condición.
ngresó de emergencia al hospital el 31 de enero de 2026. Al no contar con seguro médico, su hermano y artistas cercanos como Belinda realizaron campañas de recaudación de fondos y donación de sangre.
La noticia fue confirmada por su hermano, Enrique Botello (Kiks), a través de redes sociales la tarde del jueves 12 de febrero.