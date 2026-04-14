Barbie Ferreira revela la verdadera razón por la que salió de "Euphoria"

La actriz estadounidense - brasileña, Barbie Ferreira, concedió una nueva entrevista en la que habló sobre las razones por las que dejó la exitosa serie, “Euphoria”.
La actriz de 29 años participó en el episodio del martes del podcast “Not Skinny But Not Fat”, insistiendo en que su salida de la exitosa producción de HBO, “no fue dramática”.
Barbie Ferreira dijo que dejó “Euphoria” simplemente porque no quería sentirse como un personaje secundario. “Algunas personas dicen: ‘Yo haría eso’. Y yo les digo: ‘¡Qué bien por ustedes!’”, expresó.
“¿Quieres ser un personaje secundario durante nueve meses? Está bien, perfecto. Pero yo quería hacer otras cosas”, recalcó la estrella.
Barbie Ferreira, quien interpretó a Kat Hernandez durante las dos primeras temporadas, explicó además que su salida fue “todo lo contrario a dramática”.
La describió como un “largo proceso” de “conversaciones con la gente, tratando de encontrar la manera de que Kat fuera un personaje completo, pero no llegábamos a ninguna parte”.
Cuando quedó claro que ella y el equipo creativo de la serie no podían definir el rumbo de su personaje, la actriz de "Nope" les pidió que la dejaran "hacer lo suyo".
"No necesito estar en la serie de televisión más grande del mundo si no estoy actuando, ¿sabes?", dijo Barbie en el podcast. "Así que prefiero hacer una película independiente donde pueda actuar, demostrar mi talento, donde me pidan que haga cosas creativas, en lugar de quedarme sentada como un personaje secundario".
En agosto de 2022, Ferreira anunció abruptamente su salida de "Euphoria", compartiendo un comunicado en sus historias de Instagram. "Después de cuatro años interpretando al personaje más especial y enigmático, Kat, tengo que decir adiós con mucha tristeza", escribió en ese momento.
"Espero que muchos de ustedes se hayan visto reflejados en ella, como yo lo hice, y que les haya alegrado ver su evolución hasta convertirse en el personaje que es hoy". "Le dediqué todo mi cariño y amor, y espero que ustedes lo hayan sentido", añadió en su mensaje en aquel entonces.
Desde entonces, ha desmentido repetidamente los rumores de que una disputa interna entre ella y el creador de la serie, Sam Levinson, fuera la razón de su sorprendente salida.
La tercera y última temporada de "Euphoria" regresó el domingo tras cuatro años de pausa, con el regreso de Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Maude Apatow, Hunter Schafer y Alexa Demie. Durante su primer episodio, la serie explicó el destino del personaje de Angus Cloud, quien falleció en julio de 2023 a los 25 años. También rindió homenaje al fallecido actor Eric Dane, quien murió en febrero tras una larga lucha contra la ELA.