Llaman a Aurelio Casillas el "John Wick mexicano" tras nuevo tráiler

El regreso de Aurelio Casillas está más cerca que nunca y ya comenzó a generar una auténtica revolución entre los seguidores de "El señor de los cielos". El reciente adelanto de la décima y última temporada sorprendió por sus intensas escenas de acción, al punto que miles de usuarios en redes sociales comenzaron a comparar al personaje con el icónico "John Wick".
El avance muestra a Rafael Amaya retomando el papel que lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la televisión hispana. En esta ocasión, Aurelio Casillas aparece decidido a enfrentar a sus enemigos mientras emprende una peligrosa misión para encontrar a su hija Rutila Casillas, interpretada por Carmen Aub.
Las impactantes secuencias de combate no pasaron desapercibidas. En varias escenas, el protagonista utiliza cuchillos, armas de fuego y elaboradas estrategias para sorprender a sus adversarios, demostrando que sigue siendo uno de los personajes más temidos dentro de la historia.
La espectacularidad del adelanto llevó a muchos fanáticos a establecer un inesperado paralelismo con "John Wick", el legendario exsicario interpretado por Keanu Reeves, famoso por sus habilidades en combate cuerpo a cuerpo y su letal precisión con cualquier tipo de arma.
Las comparaciones inundaron las plataformas digitales apenas se publicó el avance. "Aurelio Casillas es el John Wick mexicano"; "La definición perfecta del John Wick latino"; "Las escenas parecen de una película de acción" y "Necesitamos una cinta protagonizada por Rafa Amaya" fueron algunos de los comentarios que rápidamente se viralizaron.
El entusiasmo de los seguidores también refleja la enorme expectativa que existe por el desenlace de una producción que debutó en abril de 2013 y que, durante más de una década, se consolidó como una de las series más exitosas de la televisión en español.
Inspirada libremente en la historia del narcotraficante mexicano Amado Carrillo Fuentes, "El señor de los cielos" construyó una trama marcada por alianzas, traiciones, conflictos familiares y luchas de poder, elementos que mantuvieron cautiva a la audiencia a lo largo de diez temporadas.
Para Rafael Amaya, de 49 años, este regreso representa un momento especialmente significativo. El actor ha manifestado en distintas ocasiones su agradecimiento por volver a interpretar a Aurelio Casillas y cerrar definitivamente una etapa que marcó su carrera artística.
Aunque muchos seguidores esperaban el regreso de otros personajes emblemáticos, entre ellos Víctor Casillas, alias "Chacorta", interpretado por Raúl Méndez, finalmente esa participación no se concretó para la temporada de despedida.
La expectativa ahora está centrada en descubrir cómo concluirá la historia del poderoso capo y cuál será el destino de la familia Casillas, una de las más recordadas de la ficción televisiva latinoamericana.
La temporada final de "El señor de los cielos" se estrenará el próximo 7 de julio de 2026 a las 9:00 p. m. (8:00 p. m. centro) por Telemundo.