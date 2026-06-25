Llaman a Aurelio Casillas el "John Wick mexicano" tras nuevo tráiler

El regreso de Aurelio Casillas está más cerca que nunca y ya comenzó a generar una auténtica revolución entre los seguidores de "El señor de los cielos". El reciente adelanto de la décima y última temporada sorprendió por sus intensas escenas de acción, al punto que miles de usuarios en redes sociales comenzaron a comparar al personaje con el icónico "John Wick".