Así de espectacular lució Sara Corrales el día de su boda

Sara y Damián se conocieron por amigos en común que les aseguraban que debían conocerse. Ella le escribió primero y él asegura que desde el día de su primera cita sabía que quería casarse con ella. Ambos viven en México desde hace más de 15 años. Él es un empresario argentino, socio director de GrupoMap y socio CEO de Azzgency LATAM.