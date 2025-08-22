Así de espectacular lució Sara Corrales el día de su boda

El pasado 16 de agosto, la actriz colombiana Sara Corrales se casó con el empresario argentino Damián Pasquini en una ceremonia religiosa celebrada en Llano Grande, Antioquia, tras un íntimo matrimonio civil realizado dos días antes.
La actriz, conocida por su trayectoria en telenovelas colombianas y mexicanas, eligió Medellín como escenario para compartir su felicidad con 150 invitados. provenientes de Argentina, México, Estados Unidos, España y Australia.
El anillo es una pieza clásica de oro blanco con un diamante central y 12 diamantes en los laterales. “Sonó la canción ‘Por toda la vida’, de Fonseca cuando Damián me propuso matrimonio", contó Corrales sobre la pedida de mano en octubre del 2024.
Sara Corrales usó un vestido creado por Eisen Stein para su matrimonio, un diseño descrito como una obra maestra que combinaba encaje francés y otros detalles delicados para realzar la figura de la actriz en su día especial.
La actriz brilló con luz propia con este vestido de escote caído y al cual describió como "una obra maestra". Además, usó dos más para después de la ceremonia religiosa.
La invitación a la boda de Sara Corrales y Damián Pasquini es una sinfonía visual de amor, tradición y buen gusto. Desde el retrato de los novios hasta los dulces artesanales, cada elemento habla de una celebración pensada en el corazón.
Sara y Damián se conocieron por amigos en común que les aseguraban que debían conocerse. Ella le escribió primero y él asegura que desde el día de su primera cita sabía que quería casarse con ella. Ambos viven en México desde hace más de 15 años. Él es un empresario argentino, socio director de GrupoMap y socio CEO de Azzgency LATAM.
Sara ya había revelado que lo que le llamó la atención de él fue lo auténtico que fue. "Creo que hasta tuvo que ver algo de que él no supiera quién era yo porque eso lo hizo ser muy genuino", aseguró.