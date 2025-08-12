Arrestan a Pee Wee, ex integrante de Kumbia Kings

El cantante mexicano-estadounidense Irvin Salinas Martínez, conocido artísticamente como Pee Wee, ha vuelto a ser noticia tras su arresto en Edinburg, Texas, la noche del domingo 10 de agosto de 2025.
Este incidente marca la segunda ocasión en la que el ex vocalista de Kumbia Kings enfrenta problemas legales por el mismo motivo: conducir bajo los efectos del alcohol (DWI, por sus siglas en inglés).
La detención ha generado revuelo en redes sociales, donde los seguidores del artista expresan preocupación por su situación personal y legal.
Según información, Pee Wee fue detenido alrededor de las 10:00 p.m. del domingo 10 de agosto en Edinburg, Texas, tras ser sorprendido manejando en estado de ebriedad.
Este no es el primer encuentro del cantante con las autoridades por este delito, ya que en enero de 2024 también fue arrestado en el condado de Hidalgo, Texas, por el mismo cargo.
En aquella ocasión, logró recuperar su libertad tras pagar una fianza de aproximadamente 1,500 dólares.
De acuerdo con los reportes, el equipo legal de Pee Wee ya está trabajando para gestionar su liberación bajo fianza, aunque la reincidencia podría complicar su situación legal, enfrentándolo a sanciones más severas.