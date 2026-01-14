Anuncian al segundo participante del reality La Casa de El Lengüetazo

Con su estilo original y sorpresivo, Ana Alvarado protagonizó la presentación de la segunda persona que integrará el reality show a realizarse en Honduras, donde figuras públicas nacionales serán parte de este evento.
El primer participante confirmado fue Fancony, quien también fue presentado en un video. Lipstickfables consultó quién podría ser el segundo integrante del reality, ante lo cual cientos de comentarios aparecieron con diferentes sugerencias. ¿Quién es la segunda persona invitada?
El video promocional comenzó con una Ana leyendo diferentes expedientes, en donde aparece Supremo, Mr JC y Davis Flow, pero ninguno parece cumplir las expectativas de una de las organizadoras del reality. Luego, aparece un folder rojo con la palabra "confidencial", que parece traer una sorpresa.
En esta hoja se lee el "récord criminal" de la expresentadora de televisión Alejandra Rubio, donde aparecen datos como su nacionalidad y edad. Ella es la segunda participante del reality show.
Además, abajo se leen sus diferentes "delitos mayores", como por ejemplo: "Creadora del éxito musical "Amantes" y "Sin picarse"; "Contenido altamente sensual" y "Hablar sin miedo a la controversia".
En la parte final del video se escucha la voz de Alejandra, quien fue consultada sobre si estaba lista, ante lo cual Rubio expresó: "Estoy más que lista", acompañado de una risa malévola.
Este anuncio rompió las redes sociales de El Lengüetazo, consiguiendo una gran cantidad de reacciones. De igual forma, se continuó invitando a los usuarios a que etiqueten a sus creadores favoritos.
Las reacciones, en su mayoría fueron positivas con el anuncio de Alejandra Rubio, quien asegura polémica y sensualidad en su paso por La Casa de El Lengüetazo, ahora con la compañía de Fancony.
Usuarios ven la posibilidad de un encuentro entre Alejandra y la tiktoker Salma Flores, quienes han protagonizado una pelea mediática. Esto podría darse si así lo confirma Lipstickfables próximamente.
El reality será transmitido en vivo por las redes sociales de El Lengüetazo, y parece que tendrá muchas sorpresas y actividades preparadas para los participantes. Aún se desconoce el lugar exacto donde se realizará; sin embargo, será anunciado posteriormente.