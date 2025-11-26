Dueña del Miss Universo sigue prófuga y revelan país donde se escondería

Un nuevo escándalo vuelve a sacudir el universo de los concursos de belleza. Esta vez, la polémica no tiene que ver con la coronación de Fátima Bosch, Miss México, sino con la situación judicial de Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo.
Un tribunal de Tailandia emitió una orden de captura contra la empresaria, acusándola de “cometer o permitir la inclusión de declaraciones falsas” en los estados financieros de JKN Global Group, compañía con la que compró el certamen en 2022.
Según la información divulgada por la agencia EFE, la investigación estaría relacionada con un presunto fraude que rondaría el millón de dólares, derivado de supuestas irregularidades contables.
Jakrajutatip estaba citada a comparecer ante un juzgado en Bangkok South Kwaeng; sin embargo, no acudió a la audiencia, lo que motivó que las autoridades liberaran la orden de arresto en su contra.
La empresaria es la principal accionista de JKN Global Group, conglomerado que adquirió Miss Universo, Miss USA y Miss Teen USA por 20 millones de dólares. Además, compró IMG Worldwide LLC, con sede en Nueva York.
En 2024 vendió el 50% de la franquicia al empresario mexicano Raúl Rocha, actual presidente de la organización, quien enfrenta señalamientos por presuntamente favorecer a Fátima Bosch durante la competencia.
El caso apunta a posibles irregularidades en los registros financieros del primer trimestre de 2024, específicamente durante el proceso de compraventa, pues aparentemente no existen documentos “completos, precisos y veraces”.
JKN Global Group confirmó que Anne renunció tras enterarse de que ella y su hermana estaban bajo investigación por parte de las autoridades tailandesas.
Mientras tanto, su paradero genera cada vez más especulaciones. La empresaria ha estado prácticamente ausente de la esfera pública en los últimos meses.
Incluso, la actriz mexicana y Miss Universo 1991, Lupita Jones, aseguró recientemente que los rumores apuntan a que Jakrajutatip estaría escondida en México, evitando presentarse ante las autoridades.