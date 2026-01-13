Ángela Aguilar sorprende a Christian Nodal con lujoso regalo por su cumpleaños

Christian Nodal celebró a lo grande su cumpleaños número 27 con el Nodal Fest, una enorme fiesta llevada a cabo en El Edén, un antro ubicado en Zacatecas, acompañado de la familia Aguilar y amigos cercanos.
Christian Nodal recibió un regalo inusual: su primer caballo, obsequio planeado por su esposa Ángela Aguilar.
La sorpresa le fue entregada al sonorense en la víspera de su celebración, en el rancho El Soyate, y el momento quedó captado en un video donde se aprecia la reacción del cantante ante el gesto de su esposa, quien posteriormente confirmó en comentarios de TikTok que sí fue ella la autora del regalo y no su papá, Pepe Aguilar, como afirmó Ventaneando.
La celebración de los 27 años de Christian Nodal incluyó actividades en distintos puntos de Zacatecas, pero uno de los momentos más comentados sucedió en el rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar.
De acuerdo con un video difundido en redes sociales, Ángela Aguilar apareció cabalgando un caballo de pelaje castaño oscuro, con crin y cola a tono, y una complexión robusta.
El animal destacaba por su porte elegante, musculatura marcada y marcas blancas en las patas, características que lo sitúan entre los ejemplares valorados para la charrería mexicana.
La entrega del caballo tuvo detalles únicos: la montura charra de cuero oscuro incluía estribos metálicos con grabados artesanales en tonos dorados, pieza propia de la talabartería tradicional.
El equipo fue escogido especialmente para la ocasión, como muestra la decoración minuciosa de los accesorios.
La reacción de Nodal fue inmediata y espontánea. Al observar la llegada de Ángela montada, expresó expresó sorpresa y alegría, se acercó a ella, intercambiaron un abrazo y un beso, y luego el cantante montó al animal.
Ambos posaron junto al caballo, rodeados de un grupo de invitados, entre ellos su suegro, Pepe Aguilar.
El gesto de Ángela Aguilar quedó confirmado públicamente cuando ella respondió en un comentario en uno de sus videos de TikTok, donde una usuaria comentó: “Qué fregona fiesta, yo pensé que le iban a regalar un caballo”, a lo que la intérprete de “Qué agonía” contestó: “Le regalé su primer caballo”.
El “Nodal Fest” abarcó tres días consecutivos de celebraciones en diferentes locaciones de Zacatecas. El primer día, los invitados arribaron al rancho El Soyate, donde se desarrolló la velada principal con el regalo del caballo y la convivencia familiar.