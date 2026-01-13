Ángela Aguilar sorprende a Christian Nodal con lujoso regalo por su cumpleaños

La sorpresa le fue entregada al sonorense en la víspera de su celebración, en el rancho El Soyate, y el momento quedó captado en un video donde se aprecia la reacción del cantante ante el gesto de su esposa, quien posteriormente confirmó en comentarios de TikTok que sí fue ella la autora del regalo y no su papá, Pepe Aguilar, como afirmó Ventaneando.