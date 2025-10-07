Ángela Aguilar presume ser consentida previo a su cumpleaños #22

Ángela Aguilar ha arrancado la semana con toda la alegría del mundo, pues la intérprete cumplirá 22 años el 8 de octubre y desde este lunes ya ha empezado a celebrar. Para la cantante, este cumpleaños será especial con grandes hitos en su carrera musical; tan solo este 2025 debutó como productora en su más reciente disco Nadie se va como llegó, lanzado en mayo pasado. En lo personal, este será su segundo cumpleaños en su faceta como esposa de Christian Nodal, con quien está casada desde julio de 2024.