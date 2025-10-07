Ángela Aguilar presume ser consentida previo a su cumpleaños #22

Ángela Aguilar ha arrancado la semana con toda la alegría del mundo, pues la intérprete cumplirá 22 años el 8 de octubre y desde este lunes ya ha empezado a celebrar. Para la cantante, este cumpleaños será especial con grandes hitos en su carrera musical; tan solo este 2025 debutó como productora en su más reciente disco Nadie se va como llegó, lanzado en mayo pasado. En lo personal, este será su segundo cumpleaños en su faceta como esposa de Christian Nodal, con quien está casada desde julio de 2024.
A través de Instagram stories, la intérprete de Mis amigas las flores compartió una fotografía de un pastel con un letrero que decía: "Feliz cumpleaños", acompañado de frutos del bosque, como fresas y zarzamoras. Al parecer, Ángela se encuentra de viaje, pues la imagen fue tomada a bordo de un avión, ya que se alcanza a apreciar una ventanilla. Sobre la imagen escribió: "Empezamos las festividades" y añadió unos emojis, además del número 22, a propósito de los años que está por cumplir.
Podría ser que el viaje sea con el propósito de celebrar su cumpleaños. Sin embargo, la cantante no ha dado a conocer más detalles sobre cómo planea celebrar esta nueva vuelta al sol, en la que seguramente estará acompañada por su esposo.
El año pasado, para el festejo de Ángela por sus 21 años, Nodal preparó una romántica sorpresa, pues se trataba del primer cumpleaños que ella pasaba con él ya como su esposa. El cantautor consintió a su esposa con un festejo con fuegos artificiales, un mensaje que decía "Feliz 21 vuelta al sol vida mía", además de un gran número 21 y un círculo formado por cientos de rosas rojas. El cantante hizo estallar la pirotecnia y el cielo se llenó de colores.
El festejo de Ángela Aguilar se dio en el marco de las Fiestas de Octubre en Guadalajara, donde Nodal participó con una exitosa presentación, donde invitó a su esposa a subir al escenario y compartieron algunos besos y una complicidad propia de los recién casados.
Para la joven cantante este 2025 ha sido especialmente duro, pues ha tenido que hacer frente a las críticas y señalamientos constantes derivados de su matrimonio con Christian Nodal, con el que se casó en julio de 2024.
En mayo de este año, Ángela Aguilar se sincero con la periodista Pati Chapoy sobre el bullying que ha vivido desde el año pasado, y de cómo su familia la ha sostenido. "No le voy a decir que no ha sido difícil, soy ser humano, tengo 21 años, estoy viviendo una etapa en mi vida que para mí es de muchos miedos e ilusiones, muchos golpes de realidad de lo que implica dónde estoy parada", dijo.
"Aun viviendo entre tanta crueldad, entre tanto ruido, lo más bonito que yo siempre he tenido es la familia y ahora lo aprecio aún más, respaldarme mucho en la gente que me respalda y me vuelve más grande. Yo no puedo reclamar nada a nadie, y vivo muy feliz".
En esa misma conversación, Ángela reveló que, derivado del estrés emocional al que ha estado sometida desde hace un tiempo, había perdido mucho peso. "Recientemente perdí muchísimo peso, yo creo que fue muchísimo estrés, ansiedad, muchas cosas, bajé como 10 kilos en un mes, fue muchísimo. También por eso cuando me dicen que te ves más flaca, pienso, sí, pero no quiero estar", dijo.
Poco a poco la cantante ha logrado salir adelante, tratando de dejar de lado el qué dirán, siempre arropada por el cariño de los suyos, quien han estado a su lado en las buenas y en las malas.