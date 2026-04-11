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Androide brilla en su estreno en Red Bull Batalla Internacional 2026

El rapero hondureño Androide hizo su debut frente al histórico chileno Teorema, y a pesar de la derrota, tuvo una digna participación en Red Bull Batalla Internacional 2026

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El freestyler hondureño Androide dejó una destacada participación en la Final Internacional de Red Bull Batalla 2026, celebrada en Santiago de Chile, donde se enfrentó a algunos de los mejores exponentes del rap improvisado en español.

 Foto: Instagram @redbullbatalla
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Aunque su camino en la competencia terminó en los octavos de final tras caer ante el chileno Teorema, el representante hondureño logró captar la atención del público por su nivel competitivo y solidez en el escenario.

 Foto: Instagram @redbullbatalla
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El enfrentamiento fue uno de los más comentados de la jornada, ya que Androide se midió ante un rival de peso que además contaba con el respaldo del público local. Durante la batalla, el hondureño mostró fluidez, dominio del ritmo y capacidad de respuesta, destacando especialmente en la temática de "Películas", donde logró conectar con el público y el jurado.

 Foto: Instagram @androide_bm17
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En el formato 4x4, uno de los más exigentes por su rapidez, se vio a un Teorema más sólido, aunque el desempeño de Androide fue reconocido por su capacidad de adaptación y consistencia ante el poco apoyo de los asistentes que se decantaban por el local.

Foto: Instagram @androide_bm17
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A pesar del resultado, su participación fue bien valorada por la audiencia digital, revelando su crecimiento dentro del circuito internacional.

Foto: Instagram @redbullbatalla
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Este desempeño cobra mayor relevancia si se considera que Androide llegó a la internacional tras consagrarse campeón de la Red Bull Batalla Centroamérica 2026, un título obtenido hace poco más de un mes.

 Foto: Instagram @redbullbatalla
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En aquella final regional, celebrada en Santo Domingo, el hondureño logró imponerse con autoridad, marcando el regreso de Honduras a lo más alto del freestyle centroamericano tras 19 años.

 Foto: Instagram @androide_bm17
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Su camino hacia ese título incluyó victorias ante competidores como Gabriel, Tesla y Zaki, consolidando un recorrido que lo posicionó como uno de los representantes más fuertes de la región.

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Gracias a ese triunfo, Androide obtuvo el boleto para competir en la Final Internacional, donde se enfrentan los mejores 16 MCs del mundo en un formato de eliminación directa.

 Foto: Instagram @androide_bm17
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La edición 2026, considerada una de las más exigentes, reunió a campeones nacionales y figuras consolidadas del freestyle como Chuty, Gazir, El Menor, Larrix, Teorema, Bnet, entre otros, elevando el nivel de cada enfrentamiento. Más allá de su eliminación, la participación de Androide deja una señal clara sobre el crecimiento del freestyle hondureño en la escena mundial.

 Foto: Instagram @androide_bm17
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