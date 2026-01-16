Alejandra Rubio sorprende al anunciar nueva canción

Alejandra Rubio continúa apostando por su faceta musical y ya prepara un nuevo lanzamiento que promete sumar fuerza a su creciente catálogo como cantante. La expresentadora de televisión hondureña anunció que se encuentra trabajando en una canción inédita titulada “Ahora me porto mal”, actualmente en fase de producción.
La noticia fue revelada a través de sus redes sociales, donde Rubio compartió imágenes desde el estudio, dejando ver parte del proceso creativo detrás del tema. Aunque aún no hay fecha oficial de estreno, la publicación bastó para despertar la curiosidad de sus seguidores.
Junto a las imágenes, la artista dejó claro su entusiasmo por el proyecto. “Este tema lo amo”, escribió, dando a entender que se trata de una canción con la que se siente especialmente identificada.
Alejandra también acompañó el anuncio con un mensaje que muchos interpretaron como una declaración de disciplina y enfoque profesional. “Cocinando algo nuevo. Mientras unas se ponen bonitas, otras estamos trabajando para construir nuestros sueños”, expresó, generando múltiples reacciones en Instagram.
El anuncio llega después de que Rubio lanzara “Sin picarse” en 2026, tema que se sumó a su debut musical con “Amantes” en 2025. Ambas canciones marcaron su transición formal hacia la música, luego de años de exposición mediática en la televisión.
Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en aparecer. Entre las respuestas destacaron mensajes cargados de humor y apoyo, como: “No me he aprendido la nueva y sacas otra” y “Danos chance Ale, que ‘Sin picarse’ está buenísima”.
Otros seguidores celebraron su constancia y empuje artístico. “Esooo, estamos con todo”, se lee entre los mensajes, reflejando el respaldo de una comunidad que sigue de cerca cada paso de su carrera musical.
Aunque Alejandra Rubio no ha adelantado detalles sobre el género o el sonido de “Ahora me porto mal”, el título sugiere una propuesta atrevida, en línea con la actitud desenfadada que ha mostrado en sus últimos lanzamientos.
En los últimos meses, la artista ha dejado claro que su incursión en la música no es pasajera. Con cada nuevo proyecto, refuerza su intención de consolidarse en la industria y construir una identidad propia más allá de su pasado televisivo.
Por ahora, sus seguidores deberán esperar para conocer el resultado final de este nuevo sencillo, que se suma a una etapa de constante trabajo y evolución artística para Alejandra Rubio, quien parece decidida a seguir “construyendo sus sueños”, canción a canción.