Adamari López opina sobre la diferencia de edad entre William Levy y su novia

El noviazgo entre William Levy y la joven cubana Jenifer Camacho es el tema de conversación del momento. La notable diferencia de edad de más de dos décadas que existe entre ambos –ella tiene 22 años y él 45 - ha dado mucho de qué hablar tanto a través de las redes sociales como en los medios de comunicación.
El protagonista de telenovelas como Cuidado con el ángel y Sortilegio hizo oficial su romance tras compartir una romántica foto en Instagram junto a la jovencita.
El noviazgo acaparó este martes parte del debate de las 'Desiguales', quienes se pronunciaron al respecto en el talk show de las tardes de Univision.
La presentadora Adamari López no se quedó atrás y decidió dar su opinión al respecto.
“Ella es una muchacha joven, 22 años, todavía no ha vivido un montón de las experiencias que a lo mejor nosotros hemos pasado. Yo lo que pienso es que está ilusionada con un hombre que es guapo, que es interesante, que a lo mejor ella entiende que tiene cosas que aportarle. Me parece bien, y que bueno tiene su saborcito, son cubanos”, comentó la carismática presentadora y actriz puertorriqueña.
La también actriz y villana de exitosas telenovelas como Bajo las riendas del amor, Alma de hierro y Gata salvaje, trató de ponerse en el lugar de la novia de Levy.
“Vamos a hablar de ella siendo una mujer joven, vamos a ponernos en sus zapatos. ¿Qué estaría buscando una muchacha? Una nueva experiencia. Pienso yo que a esa edad tampoco tiene nada que perder, ella entra en una relación pensando en que va a ser una relación duradera y que ese puede llegar a ser el gran amor de su vida”, señaló Adamari.
La conductora resaltó que ella a sus casi 55 años “no entraría en una relación como esa", pero que su experiencia de vida “ha sido otra”. “Ella tiene que vivir la de ella”, subrayó.
Las demás compañeras de Adamari comentaron que ahorita que la relación viene empezando quizá todo sea color de rosa, pero que los problemas podrían surgir años más adelante.
Por su prte, Adamari no siguió comentando y mostró su respeto por las decisiones de los demás.
Aquí puedes ver el momento en que las presentadoras dan su opinión: https://www.youtube.com/watch?v=R2R2NsKTXwA