Adamari López opina sobre la diferencia de edad entre William Levy y su novia

“Ella es una muchacha joven, 22 años, todavía no ha vivido un montón de las experiencias que a lo mejor nosotros hemos pasado. Yo lo que pienso es que está ilusionada con un hombre que es guapo, que es interesante, que a lo mejor ella entiende que tiene cosas que aportarle. Me parece bien, y que bueno tiene su saborcito, son cubanos”, comentó la carismática presentadora y actriz puertorriqueña.