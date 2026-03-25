  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Adamari López opina sobre la diferencia de edad entre William Levy y su novia

La presentadora y sus compañeras del programa 'Desiguales' opinaron sobre el nuevo romance del actor cubano.

  • Actualizado: 25 de marzo de 2026 a las 10:09 -
  • Redacción web
Adamari López opina sobre la diferencia de edad entre William Levy y su novia
1 de 11

El noviazgo entre William Levy y la joven cubana Jenifer Camacho es el tema de conversación del momento. La notable diferencia de edad de más de dos décadas que existe entre ambos –ella tiene 22 años y él 45 - ha dado mucho de qué hablar tanto a través de las redes sociales como en los medios de comunicación.
Adamari López opina sobre la diferencia de edad entre William Levy y su novia
2 de 11

El protagonista de telenovelas como Cuidado con el ángel y Sortilegio hizo oficial su romance tras compartir una romántica foto en Instagram junto a la jovencita.
Adamari López opina sobre la diferencia de edad entre William Levy y su novia
3 de 11

El noviazgo acaparó este martes parte del debate de las 'Desiguales', quienes se pronunciaron al respecto en el talk show de las tardes de Univision.
Adamari López opina sobre la diferencia de edad entre William Levy y su novia
4 de 11

La presentadora Adamari López no se quedó atrás y decidió dar su opinión al respecto.

Adamari López opina sobre la diferencia de edad entre William Levy y su novia
5 de 11

“Ella es una muchacha joven, 22 años, todavía no ha vivido un montón de las experiencias que a lo mejor nosotros hemos pasado. Yo lo que pienso es que está ilusionada con un hombre que es guapo, que es interesante, que a lo mejor ella entiende que tiene cosas que aportarle. Me parece bien, y que bueno tiene su saborcito, son cubanos”, comentó la carismática presentadora y actriz puertorriqueña.
Adamari López opina sobre la diferencia de edad entre William Levy y su novia
6 de 11

La también actriz y villana de exitosas telenovelas como Bajo las riendas del amor, Alma de hierro y Gata salvaje, trató de ponerse en el lugar de la novia de Levy.
Adamari López opina sobre la diferencia de edad entre William Levy y su novia
7 de 11

“Vamos a hablar de ella siendo una mujer joven, vamos a ponernos en sus zapatos. ¿Qué estaría buscando una muchacha? Una nueva experiencia. Pienso yo que a esa edad tampoco tiene nada que perder, ella entra en una relación pensando en que va a ser una relación duradera y que ese puede llegar a ser el gran amor de su vida”, señaló Adamari.
Adamari López opina sobre la diferencia de edad entre William Levy y su novia
8 de 11

La conductora resaltó que ella a sus casi 55 años “no entraría en una relación como esa", pero que su experiencia de vida “ha sido otra”. “Ella tiene que vivir la de ella”, subrayó.
Adamari López opina sobre la diferencia de edad entre William Levy y su novia
9 de 11

Las demás compañeras de Adamari comentaron que ahorita que la relación viene empezando quizá todo sea color de rosa, pero que los problemas podrían surgir años más adelante.
Adamari López opina sobre la diferencia de edad entre William Levy y su novia
10 de 11

Por su prte, Adamari no siguió comentando y mostró su respeto por las decisiones de los demás.

Adamari López opina sobre la diferencia de edad entre William Levy y su novia
11 de 11

Aquí puedes ver el momento en que las presentadoras dan su opinión: https://www.youtube.com/watch?v=R2R2NsKTXwA
Cargar más fotos