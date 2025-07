Wanda Nara vuelve a las andadas: romance con futbolista de Boca Juniors y muestran pruebas

Por su parte, Ángel de Brito apuntó: “Ella (la ex de Ayrton Costa) sube una historia diciendo 'No me vinculen más con nadie, no estoy con nadie'. Lo que pasa es que este rumor tiene una o dos semanas, un poco más, y ella nunca había negado nada. Es curioso que justamente ahora que posiblemente él esté con Wanda, ella lo salga a desmentir".