Tiktokers Honduras vs El Salvador: Llegó a SPS por el juego y por amor, pero dio mala noticia

Katherine Díaz es el nombre de la hermosa chica que arribó a Honduras para el partido de tiktokers entre hondureños y salvadoreños.

Bella influencer hizo el viaje a San Pedro Sula por el duelo amistoso entre tiktokers de Honduras y El Salvador.
Esta hermosa chica es hondureña, pero estaba en el exterior y por amor a un tiktokers viajó a San Pedro Sula para no perderse el partido.
La joven influencer es originaria de Tegucigalpa, capital de Honduras.
La hermosa chica hondureña sostiene una relación sentimental con el salvadoreño Giovanni Cruz, mejor conocido como 'Soy el Ricky'.
Khaterine subió imágenes en las horas previas del encuentro en las que aparece con Ricky y sosteniendo una peculiar camiseta con los escudos de ambas selecciones, demostrando que tiene su corazón dividido.
Khaterine Díaz también es una reconocida creadora de contenido y en su cuenta de TikTok ya tiene más de 1 millón de seguidores.
La hermosa catracha ha tenido la oportunidad de viajar por Europa y visitar diferentes países como Francia, Italia y España.
Motagua y Olimpia son los equipos que mandan en la capital, pero Katherine se decidió desde muy pequeña por seguir al León.
Y como buena olimpista, también se desvive por el Real Madrid. "Estoy en el estadio del mejor equipo del mundo", declaró Díaz .
Su noviazgo con Ricky'data desde 2023, aunque a principios del presente año surgieron rumores de una posible ruptura.
Finalmente la pareja logró superar la presunta crisis y se mantienen juntos hasta la fecha.
Ella también es aficionada del Águila, equipo de la primera división de El Salvador.
En su cuenta de Instagram, la hondureña ya tiene más 300 mil seguidores y por allí presume de su cuerpazo.
La bella chica en el juego de ida presentó una camiseta en honor a Honduras y El Salvador.

Katherine Díaz es una de las creadores de contenido más lindas de nuestro país, pero tuvo que mudarse a El Salvador por su romance con Ricky.
Katherine junto a Supremo, famoso tiktokers hondureño.

"No iré al estadio, valió queso...", señaló Katherine en sus redes sociales.
