  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Varios cambios y nuevo DT: el 11 titular de los tiktokers de Honduras vs El Salvador

La alineación titular que presentará la selección de tiktokers hondureños para la Revancha contra los salvadoreños.

Varios cambios y nuevo DT: el 11 titular de los tiktokers de Honduras vs El Salvador
1 de 17

La Selección de Tiktokers de Honduras enfrentará a El Salvador en La Revancha este viernes y hay varios cambios respecto al primer duelo. Tres novedades en la alineación titular.
Varios cambios y nuevo DT: el 11 titular de los tiktokers de Honduras vs El Salvador
2 de 17

El estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula será el encarado de albergar este vibrante encuentro entre creadores de contenido.
Varios cambios y nuevo DT: el 11 titular de los tiktokers de Honduras vs El Salvador
3 de 17

Los creadores de contenido hondureños quieren lavarse la cara tras perder el primer partido en El Salvador.
Varios cambios y nuevo DT: el 11 titular de los tiktokers de Honduras vs El Salvador
4 de 17

La selección de titkoker hondureños está lista para encarar el partido de vuelta ante El Salvador.
Varios cambios y nuevo DT: el 11 titular de los tiktokers de Honduras vs El Salvador
5 de 17

Ramón 'Primitivo' Maradiaga ha preparado a los tiktokers hondureños de cara al partido de este viernes.
Varios cambios y nuevo DT: el 11 titular de los tiktokers de Honduras vs El Salvador
6 de 17

ENTRENADOR - Ramón 'Primitivo' Maradiaga se une al Loco de la Selva y juntos comandarán la dirección técnica de la Bicolor tiktokera.
Varios cambios y nuevo DT: el 11 titular de los tiktokers de Honduras vs El Salvador
7 de 17

PORTERO - La More es inamovible en el marco de Honduras y hoy será el defensor de los tres palos. En el partido pasado encajó 3 goles
Varios cambios y nuevo DT: el 11 titular de los tiktokers de Honduras vs El Salvador
8 de 17

DEFENSA - Dj Chaval lo hizo bien en el partido de visita en Santa Tecla y hoy cubrirá la zona baja del equipo catracho.
Varios cambios y nuevo DT: el 11 titular de los tiktokers de Honduras vs El Salvador
9 de 17

DEFENSA - Brayan la Playa fue el mejor del partido pese a la derrota hondureña en El Salvador y será la compañía de Chaval en la zaga central.
Varios cambios y nuevo DT: el 11 titular de los tiktokers de Honduras vs El Salvador
10 de 17

LATERAL IZQUIERDO - Barbarito ya demostró su buena salida con el balón desde la banda y hoy estará desde el inicio en la Gran Revancha.
Varios cambios y nuevo DT: el 11 titular de los tiktokers de Honduras vs El Salvador
11 de 17

LATERAL DERECHO - Shin Fujiyama será el encargado de cubrir el costado derecho y ya demostró tener la capacidad de ir y venir.
Varios cambios y nuevo DT: el 11 titular de los tiktokers de Honduras vs El Salvador
12 de 17

MEDIOCAMPISTA - El Uyuyuy es uno de los más finos que el balón y moverá los hilos en la mitad de la cancha.
Varios cambios y nuevo DT: el 11 titular de los tiktokers de Honduras vs El Salvador
13 de 17

MEDIOCAMPISTA - Osvaldo será e que acompañe al Uyuyuy en la generación de juego para los tiktokers hondureños.
Varios cambios y nuevo DT: el 11 titular de los tiktokers de Honduras vs El Salvador
14 de 17

MEDIOCAMPISTA - EDembelé hondureño logró demostrar su capacidad ofensiva y será el extremo derecho ante los salvadoreños.
Varios cambios y nuevo DT: el 11 titular de los tiktokers de Honduras vs El Salvador
15 de 17

MEDIOCAMPSITA - Raphinha hondureño el dueño del balón parado en la Bicolor de creadores de contenido y jugará como extremo izquierdo.
Varios cambios y nuevo DT: el 11 titular de los tiktokers de Honduras vs El Salvador
16 de 17

DELANTERO - Davis Flow también ya sabe lo que es marcar y en el partido disputado en tierras salvadoreñas marcó un golazo. Será el otro atacante en punta de Honduras.
Varios cambios y nuevo DT: el 11 titular de los tiktokers de Honduras vs El Salvador
17 de 17

DELANTERO - Supremo es el capitán de los tiktokers hondureños y será uno de los encargados de hacerle daño a El Salvador. En el juego de ida marcó un gol para los catrachos.
Cargar más fotos