Tiktokers de Honduras festejan, Supremo conquista a Milagro, relajo y ¿quién es la chica de azul?

Las imágenes que dejó el triunfo de la selección de Tiktokers de Honduras 2-1 contra El Salvador en el estadio Morazán, con varios protagonistas como Supremo, Milagro Flores, Alejandra Rubio y más.
Este fue el 11 titular de la selección de Tiktokers de Honduras que enfrentaron a El Salvador.
El Loco de la Selva, entrenador de los hondureños, lució impecable de traje junto a su asistente técnico.
Las pomponeras se robaron el show antes del inicio del partido.
La bella Nicolle Reyes fue parte de las pomponeras que cautivaron en la cancha del estadio Morazán.
Las pomponeras se robaron miradas en el partido de tiktokers en el Morazán.
Salvador Nasralla fue uno de los invitados al evento y estuvo en la narración del partido.
Shin Fujiyama tuvo un duelo bravo con Moycito en la banda derecha.
Shin Fujiyama le ganó el duelo a Moycito.
Esta linda chica catracha cautivó en la cancha del estadio Morazán.
La presentadora hondureña Alejandra Rubio lució un sexy traje blanco con las estrellas de la bandera de Honduras.
Esta sexy chica de traje azul se robó las miradas en el estadio Morazán. ¿Quién es?
Elsa Oseguera es la chica de traje azul que robó suspiros en el partido de tiktokers.
Supremo definió de derecha y perfecto para su gol de penal que abrió el marcador contra los tiktokers de El Salvador.
Los tiktokers salvadoreños le reclamaron al árbitro del partido por el penal que pitó a favor de Honduras.
"Calma, calma". Supremo festejando su gol al estilo de Cristiano Ronaldo.
Supremo corriendo a celebrar el gol junto a los otros creadores de contenido hondureños.
Con el trencito celebraron los tiktokers de Honduras el gol de Supremo.
La felicidad de Supremo junto a 'MR JC el del palabreo' y Barbarito.
El gol de Supremo iba con dedicatoria y lo demostró cuando se fue a celebrar con Milagro Flores, la presentadora con la que está saliendo.
Los tiktokers salvadores festejando el gol del empate contra Honduras.
Los ánimos se pusieron candentes en el partido y hubo conato de bronca en el primer tiempo.
Supremo tomando del cuello a uno de los tiktokers de El Salvador.
El relajo que se armó en el primer tiempo y también en la segunda parte por un cambio que quería hacer el equipo hondureño. Los salvadoreños no estaban de acuerdo y querían retirarse.
Tiktokers de Honduras se encararon con el capitán de los salvadoreños, Ricky, en la cancha.
Otros intentaban calmar a Ricky, quien quería retirar a su equipo del campo.
Supremo salió de cambio y se sentó en el suelo junto a Milagro Flores. Sus rostros lo dicen todo.
¡La pareja del momento! Supremo le hizo el trencito a Milagro Flores y ella no paraba de reirse.
Ricky fue impactado en la cabeza por una lata de refresco que lanzaron desde las graderías.
El héroe de la selección de tiktokers de Honduras fue el joven Noland Caleb, quien con este derechazo desde fuera del área marcó el gol del triunfo ante El Salvador.
La locura se desató con el golazo de Noland Caleb para la victoria de los hondureños.
Shin Fujiyama rompió en llanto por la mala actitud de algunos aficionados hondureños al lanzar objetos a los salvadoreños.
El gesto obsceno que realizó un tiktoker hondureño a uno salvadoreño cuando el árbitro pitó el final del partido.
Las sexys bailarinas que fueron sensación tras el final del partido. Le pusieron ritmo sensual al juego.
El festejo de los tiktokers de Honduras con la copa tras ganar el partido a los salvadoreños.
Shin Fujiyama tomó la copa y la levantó junto a los otros tiktokers para celebrar el triunfo.