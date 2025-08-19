Tiktokers de Honduras: ¿Qué pasará con El Loco de la Selva tras llegada del Primitivo?

El experimentado entrenador Ramón Enrique "Primitivo" Maradiaga sorprendió tras unirse a la selección de tiktokers de Honduras de cara al partido de revancha que sostendrán este viernes ante El Salvador.
Mediante sus redes sociales oficiales, fue el propio Supremo que se encargó de informar sobre la sorpresiva llegada de Ramón Enrique Maradiaga para dirigir a la selección de tikttokers de Honduras.
"El gran Primitivo Maradiaga se convierte en el entrenador técnico de la selección tiktoker", fue el anuncio de Supremo en sus diferentes plataformas de redes sociales en una noticia que desató mucha sorpresa en sus seguidores.
Sin tiempo que perder, Ramón Enrique Maradiaga y la selección de tiktokers de Honduras entrenó este martes en horas de la tarde en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.
El mundialista Ramón Enrique Maradiaga realizó una serie de indicaciones a los tiktokers de Honduras para pulirlos de cara a la revancha que sostendrán ante los salvadoreños.
¿Qué pasará con El Loco de la Selva?, esa es la pregunta que muchos se hacen tras la llegada de Ramón Maradiaga ya que de todos es sabido que ha sido el entrenador de la selección de tiktokers de Honduras.
El propio Loco De La Selva aclaró las dudas y confesó que la llegada de Ramón Maradiaga fue por petición de él de cara a la revancha entre tiktokers de Honduras y El Salvador.
"Ramón Enrique "Primitivo Maradiaga llega para realizar un trabajo técnico durante los próximos partidos; yo no me sentía capaz de hacerlo", señaló El Loco de la Selva mediante una transmisión en vivo que realizó en su cuenta oficial de Tik Tok.
El Loco de la Selva reiteró que se va a sentir en el banquillo de Honduras para el partido de este viernes en el estadio Morazán: "Yo sigo siendo el director técnico de los muchachos", indicó.
"Ramón Enrique Primitivo Maradiaga me estará ayudando con la preparación que haremos para el partido del viernes", cerró diciendo El Loco de la Selva en referencia a la llegada del mundialista hondureño.
El Loco de la Selva mostró su total respeto y admiración a Ramón Enrique Maradiaga dejando claro de esta manera que no hay ningún tipo de discrepancias por la llegada del mundialista a la selección tiktokera de Honduras.
"Primitivo" Maradiaga dio instrucciones a la selección hondureña, quienes prestaron atención a las indicaciones del DT que ha sido campeón en Honduras y a nivel centroamericano.
Ramón Enrique Maradiaga realizará un par de entrenamientos con la selección de tiktotera de Honduras con el objetivo de que los muchachos lleguen pulidos de cara al duelo ante El Salvador.
Cabe recordar que el Loco de la Selva fue el entrenador de la selección de tiktokers de Honduras en el duelo de ida ante El Salvador en donde los muchachos hondureños perdieron 3-2.
La selección de tiktokers de Honduras se estará enfrentando este viernes 22 de agosto a los de El Salvador en el estadio Morazán en un duelo pactado a que pueda iniciar a partir de las 6 de la tarde.