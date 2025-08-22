Tiktokers Honduras-El Salvador: Elsa Oseguera enamora, beso y llegó Cantinflas hondureño

Los Tiktokers de Honduras y El Salvador juegan este viernes la revancha entre creadores de contenido. Estas son las imágenes en la previa del juego.
Catrachos y salvadores se vuelven a ver las caras para enfrentarse en San Pedro Sula y algunos invitados empiezan a llegar a la capital industrial.
Desde tempranas horas se siente el ambiente en San Pedro Sula. El deporte y el entretenimiento se unen para dar un inolvidable show la noche de este viernes 22 de agosto.
Las cámaras de Diario LA PRENSA captaron el ambiente en San Pedro Sula para poder disfrutar del juego entre creadores de contenido.
Una de las primeras familias que se encuentran en las afueras del coloso sampedrano para apoyar a los creadores de contenido hondureños.
Los catrachos recibieron a sus amistades desde tempranas horas de la mañana. Stenfort tuvo una charla con personas cercanas a él.
La More fue uno de los solicitados en las fueras del hotel de concentración de la Bicolor.
El creador de contenido aprovecho a tomarse algunas fotografías con los presentes en el hotel de concentración.
La More llegó bien acompañado, con cuidado privado en San Pedro Sula.
Elsa Oseguera llegó desde Houston, Estados Unidos para apoyar a su pareja Davis Flow en este encuentro ante los guanacos.
La periodista catracha derrochó belleza en el hotel donde se está concentrando la selección de tiktokers de Honduras y llegó a poner en orden al '9' de la escuadra de creadores de contenido.
La bella periodista catracha enamoró en tierras sampedranas en la previa del juego entre creadores de contenido.
LA PRENSA capturó este tierno beso que le dio Davis Flow a Elsa Oseguera, quien vino desde Estados Unidos para apoyar al 'killer' de la H. Davis fue el anotador de un golazo en el juego de ida.
Asimismo, también llegó el "Cantinflas hondureño" al hotel de concentración para apoyar a los jugadores de la "H" Tiktokera.
El partido de tiktokers entre Honduras y El Salvador comenzará a las 7 de la noche en el Estadio Morazán de San Pedro Sula y se podrá ver por el canal oficial de Supremo en Youtube.