Conquistó a famosa hondureña: El jugador brasileño que fue villano de tiktokers de Honduras

Esta es la peculiar historia del brasileño que se convirtió en el villano de la selección de tiktokers de Honduras.
Los tiktokers de Brasil y Honduras se enfrentaron este domingo 7 de septiembre en la ciudad de Sao Paulo.
Los tiktokers de Brasil vencieron 2-0 a los chicos de contenido de Honduras y la figura del juego fue el brasileño Juninho Manella.
Juninho Manella es un famoso influencer de Brasil y se gastó un partidazo en el duelo ante Honduras.
El brasileño le demostró su cariño a Honduras ya que tras su gol sacó una camiseta de la H y le dio un beso.
Juninho Manella tiene un gran cariño por Honduras: Fue conquistado por una chica catracha e inclusive ya ha estado en el territorio hondureño.
Juninho Manella es un creador de contenido brasileño, muy conocido en YouTube y redes sociales por sus videos relacionados con el fútbol.
Su canal de YouTube, con millones de suscriptores, mezcla retos futboleros, partidos con amigos, colaboraciones con futbolistas profesionales y contenido de entretenimiento ligado al deporte.
También ha trabajado en proyectos con marcas deportivas y ha viajado a distintos países grabando contenido futbolístico.
Juninho es parte de una comunidad de youtubers brasileños que promueven el “fútbol freestyle” y los desafíos con balón.
Juninho tiene una relación con Roxana Somoza, famosa chica de Honduras.
"El beso de la suerte funcionó", señaló Juninho en sus redes sociales en alusión a que Roxana Somoza le dio las mejores vibras previo al partido.
La hondureña Roxana Somoza es la chica que conquistó el corazón del brasileño Juninho .
Roxana Somoza y Juninho mantienen una relación desde hace varios meses y a la hondureña se le ha visto visitando el país sudamericano con frecuencia.
Y es que además de tener una relación con el creador de contenido, la catracha confesó que pasa más tiempo en Brasil que en Honduras junto a su novio.
Juninho y Roxana Somoza se muestran bastantes enamorados en las redes sociales.
Previo al partido de tiktokers de Brasil y Honduras, Roxana Somoza le deseó la mejor de la suerte a Juninho y el brasileño fue el MVP del juego.
Juninho Manella jugó al fútbol de manera formativa antes de dedicarse a YouTube. Actualmente cuenta con 30 años de edad.
Desde niño estuvo en academias de fútbol en Brasil y también en Estados Unidos, donde vivió varios años.
Pasó por fútbol universitario en EE. UU. y jugó en ligas juveniles/semiprofesionales, pero no llegó a consolidarse como futbolista profesional en clubes grandes.
En su cuenta oficial de Instagram, Juninho cuenta con más de tres millones de seguidores.