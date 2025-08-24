Tiktoker hondureño fue sorprendido por equipo de Liga Nacional

  1. Inicio
Tiktoker catracho fue sorprendido por equipo de la Liga Nacional de Honduras y recibe invitación por parte de su capitán: esta fue su reacción.
El juego entre tiktokers de Honduras y El Salvador en el estadio Morazán fue un gran éxito. Los creadores de contenido dieron un gran show, en donde asistieron más de 15 mil personas al recinto sampedrano.
La "H" Tiktokera terminó derrotando por 2-1 a El Salvador con goles de Supremo y Caleb, sin embargo tras ellos hubo otros personajes que destacaron durante el partido.
Hablamos Brayan Domínguez, mejor conocido como "Brayan la Playa", en sus redes sociales. El creador de contenido destacó con su participación, no solo en el juego en San Pedro Sula, sino también en la caída 3-2 en tierras cuscatlecas.
"Brayan la Playa" despertó interés en equipos que observaron su gran rendimiento como defensa central y su popularidad fue creciendo tras el juego de ida.
Luego del partido disputado en San Pedro Sula, donde otra vez volvió a destacar, el creador de contenido fue sorprendido por un equipo de Liga Nacional y un viejo conocido para él.
Y es que, en la previa del juego entre el Choloma vs Génesis PN el pasado sábado, Brayan fue sorprendido por el equipo con un regalo especial que también incluye una invitación.
Al tiktoker se le vio posando con la camiseta del Génesis PN de la Liga Nacional de Honduras. Sus seguidores se preguntaron cuál es el motivo de que recibiera la camiseta del equipo Canino.
Resulta que en el pasado Brayan formó parte de la Policía Nacional de Honduras. Por ello, tiene amistad con algunos jugadores del Génesis PN.
Uno de ellos, el capitán William Moncada, que le entregó una camiseta Brayan, quien sin dudarlo, se la colocó emocionado en una amena conversación con el jugador en intermedio con su esposa.
"Mira la nueva contratación del equipo", dijo en tono bromista Brayan y en la misma línea Moncada le hizo la invitación de estar en la siguiente pretemporada con el equipo.
"Si me invitan yo llego", le respondió el creador de contenido. Los jugadores aportaron para tomarse fotografías luego del juego entre TikTokers de Honduras vs El Salvador.
"Comando respeto siempre" fue el mensaje de Moncada tras reencontrarse con Brayan.
Brayan "La Playa" fue uno de los más destacados en ambos partidos entre creadores de contenido y fue resaltado por muchos.
Con su liderazgo en cancha sorprendió a todos. El cuadro catracho le terminó ganando por 2-1 a El Salvador y se quedó con la gran revancha.
