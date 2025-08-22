Supremo tuvo curioso trabajo, vivió en la miseria y ahora esta es su ganancia

El nombre de "Supremo" es el más mencionado en el país en los últimos días por el partido de tiktokers entre Honduras y El Salvador: esta es su dura historia, su verdadero nombre y el peculiar trabajo que realizó antes de saltar a la fama.
Supremo puede presumir de ser el creador de contenido más famoso que existe en Honduras. En los últimos días, su nombre ha sonado más por el partido de tiktokers de Honduras contra El Salvador.
Su verdadero nombre es Lester Alberto Cardona Meza, sin embargo, en redes sociales su nombre artístico es Supremo y así lo conocen en todo Honduras y fuera del país.
El reconocido influencer hondureño nació el 20 de octubre de 1994. Por lo tanto, actualmente tiene 30 años de edad.
Hace unos meses y mediante una entrevista con Rely Maradiaga, dijo que fue maltratado por su padrastro. “Hasta el punto que cuando me vine dando cuenta que no era mi papá... él tenía una iglesia en Olanchito. Tuve mi primera novia allí, la llevé a la iglesia y se molestó, me golpeó. Fue la primera vez que me le paré y me dijo ‘vale más que no sos mi hijo’".
"Yo vengo de una familia llena de miseria, un par de zapatos me duraba seis años. Para poder alimentarme, mi mamá tenía que... la ropa que ella tenía, mi mamá tenía que salir a venderla", rememoró en la entrevista con Maradiaga.
En su momento, Supremo reveló en redes sociales que laboró como mesero.
Supremo también en su momento compuso canciones para un restaurante de San Pedro Sula.
Supremo ha tenido que superar etapas difíciles desde su infancia, pero que gracias a su simpatía y carisma, se convirtió en un joven extrovertido, sin pena o vergüenza para destacar en las redes sociales con sus videos y así generar ingresos.
En 2018, lanzó su primera canción titulada "Imaginándote", marcando el inicio de su carrera musical.
Para nadie es un secreto de que su contenido en las redes sociales ha venido en crecimiento desde que comenzó, a tal punto que ya cuenta con tres millones de seguidores y 73.6 millones de me gustas en su cuenta TikTok, una de las redes que está entre las mejores pagadas.
Supremo le mostró a Rely Maradiaga el estado de su cuenta bancaria, revelando que entre enero y agosto de este año había acumulado un total de 60,828 dólares (1,599,493.03 Lempiras) generados únicamente a través de la creación de contenido en redes sociales.
"Las redes sociales me sacaron de la pobreza", afirmó con emoción durante aquella entrevista, recordando que durante su infancia vivió en una casa muy humilde, con limitaciones económicas, y que uno de sus grandes sueños era tener un televisor.
Los tiempos difíciles forman personas fuertes y Supremo es uno de ellos. Golpeado por la vida, por su padrastro y aguantando hambre, el creador de contenido catracho ha mencionado cómo fue niñez y el impacto de su madre.
El tiktoker hondureño dormía en un cuarto hecho de nylon en la colonia Jerusalén en San Pedro Sula.
"Yo vengo de una familia llena de miseria, un par de zapatos me duraba seis años. Para poder alimentarme, mi mamá tenía que... la ropa que ella tenía, mi mamá tenía que salir a venderla", dijo durante la entrevista.
Sin embargo, ahora, con las redes sociales, Lester Cardona ha cambiado su historia y se ha convertido en un ejemplo de superación para la población hondureña, al revelar que está construyendo una casa de 4 millones de lempiras, donde espera vivir con todos sus hijos.
Sobre su vida amorosa, Supremo expresó hace unas semanas que Milagro Flores lo volvía loco y que quería tener una cita con ella. Finalmente, se le dio la oportunidad y la periodista hondureña salió con él.
Sin embargo, esto no quedó solo en una cita romántica. Supremo y Milagro Flores continuaron saliendo y expresándose cariño en redes sociales, pero hasta el momento no han hecho nada oficial.
Supremo es dueño de varias casa en Honduras como Roatán, en Islas de la Bahía, La Ceiba y San Pedro Sula
El creador de contenido aseguró que ha llegado a ganar hasta 30 mil dólares al mes. "En las redes sociales hay dinero, pero hay que saber hacer", reconoció.
Supremo cuenta con el cariño de muchos hondureños.