Supremo tuvo curioso trabajo, vivió en la miseria y ahora esta es su ganancia

Hace unos meses y mediante una entrevista con Rely Maradiaga, dijo que fue maltratado por su padrastro. “Hasta el punto que cuando me vine dando cuenta que no era mi papá... él tenía una iglesia en Olanchito. Tuve mi primera novia allí, la llevé a la iglesia y se molestó, me golpeó. Fue la primera vez que me le paré y me dijo ‘vale más que no sos mi hijo’".