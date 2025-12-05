  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Revuelo por grupo de Argentina, Faitelson da pronóstico y dardo de Chepe Bomba

Esto dicen del grupo 'fácil' de Argentina, Faitelson deja mensaje a México y da su pronóstico; 'Chepe Bomba' lanza dardo tras encasillado de Panamá.

Revuelo por grupo de Argentina, Faitelson da pronóstico y dardo de Chepe Bomba
1 de 17

Esto dicen algunos de los medios y periodistas tras el sorteo del Mundial 2026: revuelo por Argentina, Faitelson se pronuncia por México y ChepeBomba lanza dardo.
Revuelo por grupo de Argentina, Faitelson da pronóstico y dardo de Chepe Bomba
2 de 17

Estos son los rivales de Argentina para el Mundial 2026.
Revuelo por grupo de Argentina, Faitelson da pronóstico y dardo de Chepe Bomba
3 de 17

En redes sociales reaccionaron al grupo de Argentina: "En el grupo de Argentina solo faltó que pusieran al Atlante".
Revuelo por grupo de Argentina, Faitelson da pronóstico y dardo de Chepe Bomba
4 de 17

"El grupo más fácil es el de Argentina", son algunos de los comentarios que reciben.
Revuelo por grupo de Argentina, Faitelson da pronóstico y dardo de Chepe Bomba
5 de 17

"A Argentina le tocó una buena fase de grupos pero un camino difícil en los cruces directos", exponen los periodistas argentinos.
Revuelo por grupo de Argentina, Faitelson da pronóstico y dardo de Chepe Bomba
6 de 17

Asimismo, compartió las posibilidades de Argentina, en caso de avanzar a la siguiente ronda.
Revuelo por grupo de Argentina, Faitelson da pronóstico y dardo de Chepe Bomba
7 de 17

"Argentina, ¿con el camino más sencillo?", dicen desde ESPN tras el sorteo.
Revuelo por grupo de Argentina, Faitelson da pronóstico y dardo de Chepe Bomba
8 de 17

"Los cabezas de serie que han tenido un sorteo más benévolo son Argentina (Argelia, Austria y Jordania) y Bélgica (Egipto, Irán y Nueva Zelanda)", expone MisterChip tras el sorteo.
Revuelo por grupo de Argentina, Faitelson da pronóstico y dardo de Chepe Bomba
9 de 17

Algunos, comparten el posible camino de Argentina en la primera y siguiente fase del Mundial.
Revuelo por grupo de Argentina, Faitelson da pronóstico y dardo de Chepe Bomba
10 de 17

Desde Panamá reaccionaron a su grupo: "tiene una cita con la historia. Competir y lograr su primera victoria en el mundial".
Revuelo por grupo de Argentina, Faitelson da pronóstico y dardo de Chepe Bomba
11 de 17

"No hay escapatoria, estamos con Croacia e Inglaterra, un grupazo en todo el sentido de la palabra. Hay que disfrutarlo, hay que vivirlo. Estamos contra los grandes, no como otros. Yo creo en Carrasquilla, creo en Panamá y vamos a dar el 200 %", expuso Chepe Bomba tras el sorteo.
Revuelo por grupo de Argentina, Faitelson da pronóstico y dardo de Chepe Bomba
12 de 17

"Panamá oficialmente está en el grupo de la muerte", dicen otros en redes sociales.
Revuelo por grupo de Argentina, Faitelson da pronóstico y dardo de Chepe Bomba
13 de 17

Faitelson durante el evento del sorteo: "Primero el show, luego la política y al final el fútbol..."
Revuelo por grupo de Argentina, Faitelson da pronóstico y dardo de Chepe Bomba
14 de 17

David Faitelson no dejó nada de lado y comentó sobre todo lo que pasó previo al sorteo: "La FIFA y su lado siempre político..."
Revuelo por grupo de Argentina, Faitelson da pronóstico y dardo de Chepe Bomba
15 de 17

Y agrega: "Benévolo grupo para México: Sudáfrica, Corea del Sur y posiblemente Dinamarca... Si buscaba “suerte” en Washington, la tuvo...".
Revuelo por grupo de Argentina, Faitelson da pronóstico y dardo de Chepe Bomba
16 de 17

Y da su pronóstico para la primera ronda: "Gana a Sudáfrica, Empata con Corea del Sur y Empata con Dinamarca".
Revuelo por grupo de Argentina, Faitelson da pronóstico y dardo de Chepe Bomba
17 de 17

Algunos de los mejores partidos que son protagonistas en el Mundial 2026.
Cargar más fotos