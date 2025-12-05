Revuelo por grupo de Argentina, Faitelson da pronóstico y dardo de Chepe Bomba

Esto dicen algunos de los medios y periodistas tras el sorteo del Mundial 2026: revuelo por Argentina, Faitelson se pronuncia por México y ChepeBomba lanza dardo.
Estos son los rivales de Argentina para el Mundial 2026.
En redes sociales reaccionaron al grupo de Argentina: "En el grupo de Argentina solo faltó que pusieran al Atlante".
"El grupo más fácil es el de Argentina", son algunos de los comentarios que reciben.
"A Argentina le tocó una buena fase de grupos pero un camino difícil en los cruces directos", exponen los periodistas argentinos.
Asimismo, compartió las posibilidades de Argentina, en caso de avanzar a la siguiente ronda.
"Argentina, ¿con el camino más sencillo?", dicen desde ESPN tras el sorteo.
"Los cabezas de serie que han tenido un sorteo más benévolo son Argentina (Argelia, Austria y Jordania) y Bélgica (Egipto, Irán y Nueva Zelanda)", expone MisterChip tras el sorteo.
Algunos, comparten el posible camino de Argentina en la primera y siguiente fase del Mundial.
Desde Panamá reaccionaron a su grupo: "tiene una cita con la historia. Competir y lograr su primera victoria en el mundial".
"No hay escapatoria, estamos con Croacia e Inglaterra, un grupazo en todo el sentido de la palabra. Hay que disfrutarlo, hay que vivirlo. Estamos contra los grandes, no como otros. Yo creo en Carrasquilla, creo en Panamá y vamos a dar el 200 %", expuso Chepe Bomba tras el sorteo.
"Panamá oficialmente está en el grupo de la muerte", dicen otros en redes sociales.
Faitelson durante el evento del sorteo: "Primero el show, luego la política y al final el fútbol..."
David Faitelson no dejó nada de lado y comentó sobre todo lo que pasó previo al sorteo: "La FIFA y su lado siempre político..."
Y agrega: "Benévolo grupo para México: Sudáfrica, Corea del Sur y posiblemente Dinamarca... Si buscaba “suerte” en Washington, la tuvo...".
Y da su pronóstico para la primera ronda: "Gana a Sudáfrica, Empata con Corea del Sur y Empata con Dinamarca".
Algunos de los mejores partidos que son protagonistas en el Mundial 2026.