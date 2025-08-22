Shin Fujiyama, entre los más aclamados en "La Gran Revancha" de tiktokers

El influencer japonés, radicado en Honduras, fue uno de los jugadores más aplaudidos durante el partido. La emoción del filántropo fue tan grande que hasta derrochó algunas lágrimas con un mensaje muy emotivo.
Shin lo dio todo en la cancha, su preparación como atleta le ayudó a tener una buena resistencia.
El famoso tiktoker, dedicado a recaudar fondos para la contrucción de escuelas en los lugares más vulnerables de Honduras, tuvo varias jugadas muy buenas, sin embargo, no logró alcanzar la portería de los salvadoreños.
Fujiyama no pasó desapercibido ni un momento, y fue uno de los creadores de contenido convocados por Supremo para este partido, por lo que él no dudó en aceptar para darle un buen momento de diversión al pueblo hondureño.
Asimismo, sus compañeros de selección de tiktokers festejaron el triunfo en el estadio Francisco Morazán, quedando el marcador con un 2-1 ante El Salvador.
Como en cualquier otro partido de jugadores profesionales, los tiktokers tuvieron sus momentos de roces, pleitos, faltas y goles celebrados a lo grande.
Los jóvenes cumplieron con un juego de 90 minutos, en el cual la gente se mantuvo eufórica apoyándolos y gritando con emoción.
El gran ausente fue Fancony porque se lesionó un dedo del pie, pero sus colegas de potra la pasaron súper bien y complacieron a la afición.
Momento en el que la selección de tiktokers hondureños celebra con la copa.
La selección salvadoreña también disfrutó el partido, pese a que estaban molestos por el retraso en el inicio del mismo. El partido estaba programado para las 6:00 p.m. pero comenzó a las 7:00 p.m.