Shin Fujiyama, entre los más aclamados en "La Gran Revancha" de tiktokers

El tiktoker japonés figuró entre los delanteros y recibió mucho amor de parte de los hondureños por su gran desempeño en el espectáculo.

  • 22 de agosto de 2025 a las 21:22 -
  • Marisol Soto
Shin Fujiyama, entre los más aclamados en La Gran Revancha de tiktokers
1 de 11

El influencer japonés, radicado en Honduras, fue uno de los jugadores más aplaudidos durante el partido. La emoción del filántropo fue tan grande que hasta derrochó algunas lágrimas con un mensaje muy emotivo.

Fotos: Yoseph Amaya, Jefry Ayala, Héctor Paz y Neptalí Romero
Shin Fujiyama, entre los más aclamados en La Gran Revancha de tiktokers
2 de 11

Shin lo dio todo en la cancha, su preparación como atleta le ayudó a tener una buena resistencia.

Shin Fujiyama, entre los más aclamados en La Gran Revancha de tiktokers
3 de 11

El famoso tiktoker, dedicado a recaudar fondos para la contrucción de escuelas en los lugares más vulnerables de Honduras, tuvo varias jugadas muy buenas, sin embargo, no logró alcanzar la portería de los salvadoreños.
Shin Fujiyama, entre los más aclamados en La Gran Revancha de tiktokers
4 de 11

Fujiyama no pasó desapercibido ni un momento, y fue uno de los creadores de contenido convocados por Supremo para este partido, por lo que él no dudó en aceptar para darle un buen momento de diversión al pueblo hondureño.

Shin Fujiyama, entre los más aclamados en La Gran Revancha de tiktokers
5 de 11

Asimismo, sus compañeros de selección de tiktokers festejaron el triunfo en el estadio Francisco Morazán, quedando el marcador con un 2-1 ante El Salvador.

Shin Fujiyama, entre los más aclamados en La Gran Revancha de tiktokers
6 de 11

Como en cualquier otro partido de jugadores profesionales, los tiktokers tuvieron sus momentos de roces, pleitos, faltas y goles celebrados a lo grande.

Shin Fujiyama, entre los más aclamados en La Gran Revancha de tiktokers
7 de 11

Los jóvenes cumplieron con un juego de 90 minutos, en el cual la gente se mantuvo eufórica apoyándolos y gritando con emoción.

Shin Fujiyama, entre los más aclamados en La Gran Revancha de tiktokers
8 de 11

El gran ausente fue Fancony porque se lesionó un dedo del pie, pero sus colegas de potra la pasaron súper bien y complacieron a la afición.

Shin Fujiyama, entre los más aclamados en La Gran Revancha de tiktokers
9 de 11
Shin Fujiyama, entre los más aclamados en La Gran Revancha de tiktokers
10 de 11

Momento en el que la selección de tiktokers hondureños celebra con la copa.

Shin Fujiyama, entre los más aclamados en La Gran Revancha de tiktokers
11 de 11

La selección salvadoreña también disfrutó el partido, pese a que estaban molestos por el retraso en el inicio del mismo. El partido estaba programado para las 6:00 p.m. pero comenzó a las 7:00 p.m.
