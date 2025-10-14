¡Histórico! Se clasificó al Mundial 2026 invicto y sin recibir goles

Respecto a su geografía, Túnez se encuentra en el norte de África, bañado por el mar Mediterráneo y limita con Argelia y Libia. Tiene aproximadamente 12 millones de habitantes y su idioma oficial es el árabe, aunque también se habla ampliamente el francés. Se caracteriza por sus playas, montañas del Atlas, desierto del Sahara, oasis y llanuras fértiles.