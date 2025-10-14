  1. Inicio
¡Histórico! Se clasificó al Mundial 2026 invicto y sin recibir goles

Con un fútbol práctico pero sólido, esta selección firmó una de las campañas más impresionantes del continente.

Cada vez quedan menos equipos por asegurar su lugar en la próxima Copa del Mundo, pero uno de ellos lo logró de una manera verdaderamente impresionante.
Las eliminatorias africanas rumbo al Mundial 2026 están llegando a su fase final con la disputa de la décima jornada. Hasta el momento, solo seis de los nueve cupos disponibles han sido confirmados, y entre los clasificados destaca la selección de Túnez, que aseguró su presencia con un registro histórico.
El combinado tunecino selló su boleto al Mundial el pasado 8 de octubre tras vencer por 1-0 como visitante a Guinea Ecuatorial. Con ese triunfo, Túnez se convirtió en la segunda selección africana en asegurar su participación en la cita mundialista.
Túnez disputará la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva y lo hizo gracias al único tanto en los últimos minutos (94') marcado por Mohamed Ali Ben Romdhane.
Tras ese ajustado triunfo sobre Guinea Ecuatorial, el equipo tunecino disputó dos partidos más para cerrar la eliminatoria y los cumplió con goleadas contra Santo Tomé y Príncipe por 6-0 y Nambia por 3-0.
Se trata de la primera selección en toda la historia que consigue clasificar a la Copa del Mundo de manera invicta y sin conceder un tan solo gol en contra.
El famoso Mister Chip reconfirmó este dato a través de sus redes sociales. Los números de Túnez son impresionantes con 9 triunfos, 1 empate, 0 derrotas, 22 goles a favor y 0 goles en contra.

Túnez se clasificó directo al Mundial luego de registrar 28 unidades. El único que le pudo sacar un punto fue el propio Nambia jugando de local en la primera fecha de las eliminatorias (0-0).

El entrenador Sami Trabelsi es uno de los grandes responsables de la fantástica actuación de Túnez para disputar la próxima Copa del Mundo que se jugará a partir de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

Cabe mencionar que mientras se jugaban las eliminatorias mundialistas, Túnez también estaba luchando por clasificar a la Copa Africana de Naciones que comenzará el 21 de diciembre. También lo consiguió y se coloca en el Grupo C con Nigeria, Tanzania y Uganda.

Respecto a su geografía, Túnez se encuentra en el norte de África, bañado por el mar Mediterráneo y limita con Argelia y Libia. Tiene aproximadamente 12 millones de habitantes y su idioma oficial es el árabe, aunque también se habla ampliamente el francés. Se caracteriza por sus playas, montañas del Atlas, desierto del Sahara, oasis y llanuras fértiles.
Este pequeño país africano volverá a disputar el Mundial por tercera ocasión al hilo y esta vez lo hizo con una marca que difícilmente podrán superar los demás equipos.
