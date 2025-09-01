Selección de tiktokers de Honduras fue echada de hotel y Supremo revela que pasó

La Selección de TikTokers de Honduras se prepara de cara a su juego ante Brasil y este lunes inicia su concentración. Los creadores de contenido vienen de derrotar por 2-1 a El Salvador en el Morazán.
Sin embargo, Supremo ha mostrado su molestia tras sufrir un percance con el hotel de concentración y revela lo que pasó.
Y es que el creador de contenido reservó el hotel para concentrarse con los otros creadores de contenido y preparar el duelo ante los titkokers de Brasil, pero no esperaban que los sacaran de las instalaciones.
Luego de todo lo que pasó, Supremo contó a sus seguidores lo que les dijeron en el lugar donde se iban a concentrar. "Me hicieron una mala pasada"
Tras la exitosa serie ante El Salvador, la Selección de tiktokers de Honduras fue ganando popularidad en las últimas semanas, por lo que ya se alistan para sus siguientes juegos.
En su primer juego, los salvadoreños quienes se llevaron el triunfo tras finalizar el compromiso por un marcador de 3-2. El partido fue disputado en el estadio Las Delicias de Santa Tecla, El Salvador.
Su segundo partido se desarrolló en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula y más de 20,000 aficionados asistieron al coloso sampedrano, en ese partido Honduras se vengó y lo terminó ganando 2-1 con un golazo de Caleb en los últimos minutos del partido.
Ante el rotundo éxito de estos partidos de creadores de contenido, ahora las acciones se trasladarán a Sao Paulo, Brasil, así lo confirmó Supremo.
Previo a viajar a tierras brasileñas, Supremo y compañía decidieron instalarse en un reconocido hotel de Tegucigalpa para hacer su concentración.
La polémica surgió este domingo por la noche cuando el creador de contenido catracho reveló que los habían "corrido" del hotel capitalino.
"Renté el hotel para que ingresemos todos mañana y resulta que también se instala la Selección Nacional de Honduras", comenzó diciendo Lester Cardona.
"Uno de seguridad metió la mano y nos reembolsaron el dinero, nos sacaron como perros", agregaba molesto en un live de TikTok.
"Lo que no me gusta es que miren de menos a estos vagos, somos unos vagos, lo acepto, pero nosotros también estamos en concentración", sentenció Supremo.
Además, confesó que no ha logrado encontrar hotel para concentrarse con sus compañeros previo a emprender su viaje a Brasil.
"Me hicieron una mala pasada", expresó el creador de contenido que espera encontrar un lugar para la concentración de la "H" Tiktokera.
Barbarito504 fue el primero en llegar al hotel de concentración y este lunes tenían planeado llegar los demás integrantes de la selección de tiktokers de Honduras.
Supremo encendió la polémica con estas declaraciones en las cuales reveló que se sintió discriminado al ser echado del hotel de la capital.
Los creadores de contenido de Brasil y Honduras se enfrentarán el próximo domingo 7 de septiembre en un partido que promete superar las expectativas de los juegos anteriormente realizados.
Este es el XI titular de la Selección de tiktokers de Honduras que se perfila para enfrentar a Brasil en Sao Paulo el próximo domingo 7 de septiembre.