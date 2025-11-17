Honduras fue sorprendida en Costa Rica: Llanto y dos peticiones

La selección nacional de Honduras fue sorprendida en el hotel donde está concentrada en Costa Rica de cara al duelo de este martes que sostendrán por las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.
La selección de Honduras reconoció el bello estadio Nacional de San José, escenario deportivo donde este martes 18 de noviembre se enfrenta a Costa Rica en duelo que da fin a las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.
Tras irse del estadio Nacional, en las afueras del recinto deportivo la H fue sorprendida por un grupo de hondureños.
Pese a la derrota sufrida ante Nicaragua, ellos demostraron estar en todo momento con la selección de Honduras.
Los aficionados hondureños se tomaron San José y en las calles demuestran su emoción por la selección de Honduras.
Un aficionado del Olimpia junto a su amigo recorrieron las calles de San José con la ilusión de que Honduras pueda clasificar al Mundial 2026.
Tras estar en el estadio, los aficionados hondureños se trasladaron al hotel para seguir apoyando a la selección nacional de Honduras.
Este pequeño conmovió en el hotel de concentración donde se encuentra hospedada la selección de Honduras en San José, Costa Rica.
Sebastián Sandoval, niño de 9años de edad, le pidió a los jugadores de la selección de Honduras al Mundial 2026.
El pequeño Sebastián rompió en llanto por haber conocido a los jugadores de la selección de Honduras.
La plantillla de la selección de Honduras se vio sorprendida al momento de bajarse el autobús por el nutrido grupo de catrachos que lo estaban esperando.
Luis Palma fue uno de los jugadores hondureños más solicitados por los catrachos.
Los aficionados hondureños le pidieron fotografías y el pase al Mundial 2026 a los delegados de la selección nacional de Honduras.
Búho Meléndez fue solicitado por los compatriotas hondureños y el jugador del Motagua accedió a regalarle un par de fotografías.
La seguridad privada de la selección de Honduras tuvo que hacer su respectivo trabajo para que nada se saliera de control.
El entrenador Reinaldo Rueda no pudo ocultar estar sorprendido por el gran apoyo que le brindaron los hondureños en el hotel de concentración.
Kervin Arriaga recibió confianza y muchos quisieron una fotografía del recuerdo.
El defensor Luis Vega se vio asombrado por el buen grupo de hondureños.
El joven Dereck Moncada está viviendo momentos únicos en su primera convocatoria
Yustin Arboleda al momento de pasar en medio del buen grupo de hondureños.