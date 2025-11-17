  1. Inicio
Honduras fue sorprendida en Costa Rica: Llanto y dos peticiones

La selección hondureña fue sorprendida en territorio costarricense previo al duelo por las eliminatorias de Concacaf.

  • 17 de noviembre de 2025 a las 19:52 -
  • Redacción
1 de 20

La selección nacional de Honduras fue sorprendida en el hotel donde está concentrada en Costa Rica de cara al duelo de este martes que sostendrán por las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

 Fotos Yoseph Amaya y Mauricio Ayala.
2 de 20

La selección de Honduras reconoció el bello estadio Nacional de San José, escenario deportivo donde este martes 18 de noviembre se enfrenta a Costa Rica en duelo que da fin a las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

 Fotos Yoseph Amaya y Mauricio Ayala.
3 de 20

Tras irse del estadio Nacional, en las afueras del recinto deportivo la H fue sorprendida por un grupo de hondureños.

 Fotos Yoseph Amaya y Mauricio Ayala.
4 de 20

Pese a la derrota sufrida ante Nicaragua, ellos demostraron estar en todo momento con la selección de Honduras.

Fotos Yoseph Amaya y Mauricio Ayala.
5 de 20

Los aficionados hondureños se tomaron San José y en las calles demuestran su emoción por la selección de Honduras.

Fotos Yoseph Amaya y Mauricio Ayala.
6 de 20

Un aficionado del Olimpia junto a su amigo recorrieron las calles de San José con la ilusión de que Honduras pueda clasificar al Mundial 2026.

 Fotos Yoseph Amaya y Mauricio Ayala.
7 de 20

Tras estar en el estadio, los aficionados hondureños se trasladaron al hotel para seguir apoyando a la selección nacional de Honduras.

Fotos Yoseph Amaya y Mauricio Ayala.
8 de 20

Este pequeño conmovió en el hotel de concentración donde se encuentra hospedada la selección de Honduras en San José, Costa Rica.

Fotos Yoseph Amaya y Mauricio Ayala.
9 de 20

Sebastián Sandoval, niño de 9años de edad, le pidió a los jugadores de la selección de Honduras al Mundial 2026.

Fotos Yoseph Amaya y Mauricio Ayala.
10 de 20

El pequeño Sebastián rompió en llanto por haber conocido a los jugadores de la selección de Honduras.

Fotos Yoseph Amaya y Mauricio Ayala.
11 de 20

La plantillla de la selección de Honduras se vio sorprendida al momento de bajarse el autobús por el nutrido grupo de catrachos que lo estaban esperando.

 Fotos Yoseph Amaya y Mauricio Ayala.
12 de 20

Luis Palma fue uno de los jugadores hondureños más solicitados por los catrachos.

Fotos Yoseph Amaya y Mauricio Ayala.
13 de 20

Los aficionados hondureños le pidieron fotografías y el pase al Mundial 2026 a los delegados de la selección nacional de Honduras.

Fotos Yoseph Amaya y Mauricio Ayala.
14 de 20

Búho Meléndez fue solicitado por los compatriotas hondureños y el jugador del Motagua accedió a regalarle un par de fotografías.

Fotos Yoseph Amaya y Mauricio Ayala.
15 de 20

La seguridad privada de la selección de Honduras tuvo que hacer su respectivo trabajo para que nada se saliera de control.

 Fotos Yoseph Amaya y Mauricio Ayala.
16 de 20

El entrenador Reinaldo Rueda no pudo ocultar estar sorprendido por el gran apoyo que le brindaron los hondureños en el hotel de concentración.

Fotos Yoseph Amaya y Mauricio Ayala.
17 de 20

Kervin Arriaga recibió confianza y muchos quisieron una fotografía del recuerdo.

 Fotos Yoseph Amaya y Mauricio Ayala.
18 de 20

El defensor Luis Vega se vio asombrado por el buen grupo de hondureños.

 Fotos Yoseph Amaya y Mauricio Ayala.
19 de 20

El joven Dereck Moncada está viviendo momentos únicos en su primera convocatoria

 Fotos Yoseph Amaya y Mauricio Ayala.
20 de 20

Yustin Arboleda al momento de pasar en medio del buen grupo de hondureños.

 Fotos Yoseph Amaya y Mauricio Ayala.
