Caras nuevas en la Selección de Honduras y por qué 5 futbolistas entrenaron por separado

La Selección de Honduras realizó su primer entrenamiento con miras al partido ante Costa Rica por la eliminatoria de Concacaf al Mundial 2026 y contó con nuevos rostros.
Reinaldo Rueda, antes del entreno de este sábado, se relajó un rato con su cuerpo técnico.
Previo al entreno de este sábado, los seleccionados y el cuerpo técnico de Honduras hicieron la respectiva oración para encomendarse al Todopoderoso.
Luis 'Buba' López fue el primer futbolista en unirse a la Selección de Honduras que inició la concentración este viernes.
Romell Samir Quioto también se unió a las filas de la Selección de Honduras que el jueves buscará dar el golpe a los ticos en la eiminatoria mundialista.
José Mario Pinto, de gran momento con Olimpia, nuevamente fue tomado en cuenta por entrenador colombiano Reinaldo Rueda.
La H y sus trabajos a todo vapor pensando en el combinado tico. Honduras es líder de su zona en la tercera ronda de la Eliminatoria Mundialista.
La Bicolor y los Ticos se miden el jueves a partir de las 8:06 PM en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.
Reinaldo Rueda convocó 30 jugadores para la doble fecha FIFA de octubre, donde Honduras recibe a Costa Rica y Haití.
Édrick Menjívar y Luis Ortiz ya se sumaron a las filas de La H tras sus participaciones con Olimpia y Motagua en la Copa Centroamericana.
Alex López, que podría ser el recambio de Edwin Rodríguez, entrenó junto a Romell Quioto este sábado en la zona norte del país.
Getsel Montes será el reemplazo de Denil Maldonado en la defensa central por derecha ante Costa Rica.
Deyron Martínez, futbolista de Olancho FC, es uno de los rostros nuevos de la Selección de Honduras para la doble ventana de octubre.
Deyron Martínez se mostró feliz por su convocatoria a la Selección de Honduras.
Deyron Martínez, Antony 'Choco' Lozano, Luis Santamaría y Deiby Flores captados por el lente de Diario La Prensa.
Franklin Flores, Jorge Álvarez, José Mario Pinto, Jorge Benguché y Yustin Arboleda entrenaron por separado tras los intensos partidos que tuvieron en la Copa Centroamericana.
Los cuatro jugadores del Olimpia y Franklin Flores, del Real España, estuvieron entrenando separados del grupo de seleccionados.
Cristopher Meléndez recibió con risas a los futbolistas que entrenaron por separado.
Reinaldo Rueda ya tiene cuatro puntos en el bolsillo tras vencer a Nicaragua y empatarle a Haití en las primeras dos jornadas.
Denis Meléndez, volante del Motagua, entró nuevamente en la convocatoria de la Selección Nacional de Honduras.
Carlos Pineda, muy sonriente en el entreno de Honduras. El mediocampista del Sporting FC de Costa Rica llegó antes a la concentración debido a la cancelación de la jornada en el fútbol tico.
José Raúl García, volante juvenil de Lobos UPNFM, ya no es un rostro nuevo en la H. El mediocampista, por su buen nivel en Liga Nacional, mantiene los llamados de Reinaldo Rueda.
Marcelo Santos es otra de las opciones que tiene la Selección de Honduras en la zona baja ante Costa Rica y Haití.
La Selección de Honduras tendrá seis días de trabajos antes de medirse a los ticos en la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. A la Bicolor faltan por sumarse Andy Nájar, Rigo Rivas, Luis Palma, Andy Nájar, Nayrobi Vargas, Leonardo Posadas, entre otros legionarios.