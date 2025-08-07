Relación rota entre Gavi y Fermín: señalan a sus novias como el motivo

Mientras Fermín mantiene una relación con Berta Gallardo y Gavi con Ana Pelayo, todo indica que las dos mujeres no se llevarían nada bien. Esta tensión habría afectado directamente la estrecha amistad entre los dos canteranos del Barcelona.
Esta vez no se trata de fichajes, lesiones ni inscripciones. La polémica gira en torno a dos de los jóvenes talentos del Barcelona, cuyas diferencias personales podrían estar generando un ambiente tenso fuera del terreno de juego.
Fermín y Gavi crecieron juntos en las categorías inferiores del Barcelona y durante años compartieron una conexión especial tanto dentro como fuera del campo. Sin embargo, esa relación parece haber llegado a un punto crítico.
Según los reportes de la prensa española, los dos futbolistas parecen más distanciados que nunca y la causa principal podría ser la mala relación que comparten sus respectivas novias. Aseguran que ellas no se pueden ni ver.
Berta Gallardo es la pareja de Fermín, quien hoy subió una imagen en la que aparece de rodillas celebrando con la camiseta del Barça, acompañado de un duro mensaje que acabó borrando. Sin embargo, sus seguidores le tomaron captura y lo viralizaron.
Sin dar muchas explicaciones, Fermín señala que "nunca ganan las malas personas" y habla de traición. "El maquillaje con el que se cubren cada mañana, tarde o temprano, se les desdibuja y terminan por mostrarse al mundo como realmente son".
Tras publicarlo por unos minutos, Fermín borró el mensaje por todo lo que se estaba generando. Cientos de aficionados del Barcelona le preguntaban qué estaba ocurriendo, pero el futbolista optó por guardar silencio.
En las redes sociales empezaron a indagar sobre ese texto y varias cuentas ligadas al conjunto catalán aseguran que iba dirigido para Gavi.
Berta Gallardo y Ana Pelayo no se llevan nada bien. Ambas habrían estado lanzándose dardos e indirectas durante todo este tiempo, hasta que Fermín explotó publicando ese mensaje en Instagram.
Por si fuera poco, Fermín fue uno de los pocos jugadores del equipo que no felicitó a Gavi por su cumpleaños el pasado 5 de agosto. Esto no pasó desapercibio y llamó mucho la atención, pues ambos son como uña y carne.
Fermín y Gavi son íntimos amigos desde que eran niños. Llegaron muy pequeños a La Masía procedente de Andalucía, crecieron juntos, consiguieron llegar a la élite y brillaron con la camiseta del Barcelona.
Sin embargo, la relación de amistad se habría roto por las desavenencias entre sus parejas, algo muy criticado y que suele orurrir muy seguido en las redes sociales.
Una de las primeras pistas fue por parte de Berta Gallardo en enero cuando subió un TikTok lanzando un dardo. "Agradecida de tener un hombre que me escribe cartas y me manda flores en vez de likes".
Desde aquel momento, los seguidores de Gavi sugerían que esa indirecta era para Ana Pelayo y comenzaron a etiquetarlo. Aquello no hizo mucho ruido en su momento, pero ahora con el mensaje de Fermín parece ser cierto.
"La relación entre Gavi y Fermín ya no es la mejor porque sus novias no se soportan", afirman las cuentas que siguen muy de cerca la actualidad de los jugadores del Barça.
Berta Gallardo conquistó el corazón Fermín antes de que subiera al primer equipo blaugrana. Otro dato curioso es que no sigue ni a Gavi y su novia en Instagram, donde registra más de 155 mil seguidores.
Ana Pelayo, por su parte, cuenta con casi 400 mil seguidores en Instagram y tampoco tiene el 'follow' sobre Fermín y su pareja.
Fermín y Gavi se habrían distanciado por la pésima relación de sus novias.