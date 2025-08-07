  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Relación rota entre Gavi y Fermín: señalan a sus novias como el motivo

La relación entre dos de las jóvenes promesas del FC Barcelona, Gavi y Fermín López, podría haberse visto afectada por motivos extradeportivos.

  • 07 de agosto de 2025 a las 17:23 -
  • Redacción
Relación rota entre Gavi y Fermín: señalan a sus novias como el motivo
1 de 18

Mientras Fermín mantiene una relación con Berta Gallardo y Gavi con Ana Pelayo, todo indica que las dos mujeres no se llevarían nada bien. Esta tensión habría afectado directamente la estrecha amistad entre los dos canteranos del Barcelona.
Relación rota entre Gavi y Fermín: señalan a sus novias como el motivo
2 de 18

Esta vez no se trata de fichajes, lesiones ni inscripciones. La polémica gira en torno a dos de los jóvenes talentos del Barcelona, cuyas diferencias personales podrían estar generando un ambiente tenso fuera del terreno de juego.
Relación rota entre Gavi y Fermín: señalan a sus novias como el motivo
3 de 18

Fermín y Gavi crecieron juntos en las categorías inferiores del Barcelona y durante años compartieron una conexión especial tanto dentro como fuera del campo. Sin embargo, esa relación parece haber llegado a un punto crítico.
Relación rota entre Gavi y Fermín: señalan a sus novias como el motivo
4 de 18

Según los reportes de la prensa española, los dos futbolistas parecen más distanciados que nunca y la causa principal podría ser la mala relación que comparten sus respectivas novias. Aseguran que ellas no se pueden ni ver.
Relación rota entre Gavi y Fermín: señalan a sus novias como el motivo
5 de 18

Berta Gallardo es la pareja de Fermín, quien hoy subió una imagen en la que aparece de rodillas celebrando con la camiseta del Barça, acompañado de un duro mensaje que acabó borrando. Sin embargo, sus seguidores le tomaron captura y lo viralizaron.
Relación rota entre Gavi y Fermín: señalan a sus novias como el motivo
6 de 18

Sin dar muchas explicaciones, Fermín señala que "nunca ganan las malas personas" y habla de traición. "El maquillaje con el que se cubren cada mañana, tarde o temprano, se les desdibuja y terminan por mostrarse al mundo como realmente son".
Relación rota entre Gavi y Fermín: señalan a sus novias como el motivo
7 de 18

Tras publicarlo por unos minutos, Fermín borró el mensaje por todo lo que se estaba generando. Cientos de aficionados del Barcelona le preguntaban qué estaba ocurriendo, pero el futbolista optó por guardar silencio.
Relación rota entre Gavi y Fermín: señalan a sus novias como el motivo
8 de 18

En las redes sociales empezaron a indagar sobre ese texto y varias cuentas ligadas al conjunto catalán aseguran que iba dirigido para Gavi.
Relación rota entre Gavi y Fermín: señalan a sus novias como el motivo
9 de 18

Berta Gallardo y Ana Pelayo no se llevan nada bien. Ambas habrían estado lanzándose dardos e indirectas durante todo este tiempo, hasta que Fermín explotó publicando ese mensaje en Instagram.
Relación rota entre Gavi y Fermín: señalan a sus novias como el motivo
10 de 18

Por si fuera poco, Fermín fue uno de los pocos jugadores del equipo que no felicitó a Gavi por su cumpleaños el pasado 5 de agosto. Esto no pasó desapercibio y llamó mucho la atención, pues ambos son como uña y carne.
Relación rota entre Gavi y Fermín: señalan a sus novias como el motivo
11 de 18

Fermín y Gavi son íntimos amigos desde que eran niños. Llegaron muy pequeños a La Masía procedente de Andalucía, crecieron juntos, consiguieron llegar a la élite y brillaron con la camiseta del Barcelona.
Relación rota entre Gavi y Fermín: señalan a sus novias como el motivo
12 de 18

Sin embargo, la relación de amistad se habría roto por las desavenencias entre sus parejas, algo muy criticado y que suele orurrir muy seguido en las redes sociales.
Relación rota entre Gavi y Fermín: señalan a sus novias como el motivo
13 de 18

Una de las primeras pistas fue por parte de Berta Gallardo en enero cuando subió un TikTok lanzando un dardo. "Agradecida de tener un hombre que me escribe cartas y me manda flores en vez de likes".
Relación rota entre Gavi y Fermín: señalan a sus novias como el motivo
14 de 18

Desde aquel momento, los seguidores de Gavi sugerían que esa indirecta era para Ana Pelayo y comenzaron a etiquetarlo. Aquello no hizo mucho ruido en su momento, pero ahora con el mensaje de Fermín parece ser cierto.
Relación rota entre Gavi y Fermín: señalan a sus novias como el motivo
15 de 18

"La relación entre Gavi y Fermín ya no es la mejor porque sus novias no se soportan", afirman las cuentas que siguen muy de cerca la actualidad de los jugadores del Barça.
Relación rota entre Gavi y Fermín: señalan a sus novias como el motivo
16 de 18

Berta Gallardo conquistó el corazón Fermín antes de que subiera al primer equipo blaugrana. Otro dato curioso es que no sigue ni a Gavi y su novia en Instagram, donde registra más de 155 mil seguidores.
Relación rota entre Gavi y Fermín: señalan a sus novias como el motivo
17 de 18

Ana Pelayo, por su parte, cuenta con casi 400 mil seguidores en Instagram y tampoco tiene el 'follow' sobre Fermín y su pareja.
Relación rota entre Gavi y Fermín: señalan a sus novias como el motivo
18 de 18

Fermín y Gavi se habrían distanciado por la pésima relación de sus novias.
Cargar más fotos