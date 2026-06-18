Real Madrid sacude el mercado: ¡Ficha a campeón del mundo!; "Ya hay acuerdo"

El Real Madrid continúa planificando su futuro y este jueves ha dado un nuevo golpe sobre la mesa al confirmar otra incorporación para afrontar la temporada 2026-2027, reforzando así un proyecto que promete ser uno de los más ambiciosos de los últimos años.
José Mourinho, conocido mundialmente como 'The Special One', ya comenzó a diseñar la plantilla con la que buscará devolver al conjunto blanco a la cima del fútbol europeo en su esperado regreso al banquillo del Santiago Bernabéu.
Uno de los primeros movimientos del mercado fue la llegada del internacional neerlandés Denzel Dumfries, un futbolista de gran recorrido por la banda que aportará potencia, velocidad y solidez al sistema defensivo madridista.
Del mismo modo, el reconocido periodista Fabrizio Romano informó que Ibrahima Konaté y Bernardo Silva también figuran entre los refuerzos elegidos para potenciar la plantilla merengue de cara a la próxima campaña.
Sin embargo, el Real Madrid no se detiene en su reconstrucción y este domingo sorprendió al panorama futbolístico con la posibilidad de incorporar a un campeón del mundo con Argentina en Catar 2022.
El periodista italiano Nicolò Schira fue el encargado de revelar los primeros detalles de una operación que podría convertirse en una de las más resonantes del mercado de fichajes.
El protagonista es Enzo Fernández, mediocampista argentino del Chelsea y pieza fundamental tanto en su club como en la Albiceleste, gracias a su calidad técnica, visión de juego y capacidad para manejar los tiempos del partido.
El nombre de Enzo Fernández se ha convertido en uno de los temas más comentados de la ventana de transferencias. Según Schira, el volante tiene muy avanzadas las conversaciones para vestir la camiseta blanca y sumarse al proyecto liderado por Mourinho.
El centrocampista argentino despertó el interés de varias potencias del continente europeo. No obstante, el Real Madrid habría tomado ventaja en la carrera por su fichaje y estaría cada vez más cerca de cerrar la operación.
Además, Schira aseguró que existe un principio de acuerdo entre Enzo Fernández y la entidad madridista, un vínculo que lo mantendría ligado al club hasta el año 2032.
Mientras tanto, la directiva merengue prepara una propuesta económica de gran magnitud para convencer al Chelsea, mientras que el futbolista estaría decidido a dar el salto al Santiago Bernabéu y cumplir uno de sus grandes objetivos profesionales.
De concretarse la transferencia, el campeón del mundo se uniría a una nómina de incorporaciones de primer nivel en la que también aparecen nombres como Konaté, Dumfries, Cucurella y Bernardo Silva.
Fuentes cercanas a la negociación señalan que Real Madrid y Chelsea continúan trabajando en los últimos detalles financieros de una operación que podría cerrarse en las próximas semanas.
Cabe recordar que Enzo Fernández ya había sido vinculado anteriormente con el conjunto blanco. Ahora, todo indica que el interés podría transformarse finalmente en una realidad durante este mercado estival.
El Real Madrid sigue siendo uno de los grandes protagonistas de la ventana de transferencias y todo apunta a que está construyendo uno de los mercados de fichajes más espectaculares y mediáticos de los últimos tiempos.