Real Madrid y otros gigantes fallaron con sus fichajes: los peores de 2025

El año 2025 está a punto de cerrarse y con él llega el recuento de los fichajes más decepcionantes a nivel mundial. Real Madrid no fue la excepción y también cometió errores que pesan.
Durante 2025, varios equipos apostaron por grandes incorporaciones, y el mercado estuvo más activo que nunca. Sin embargo, no todos los jugadores lograron justificar la inversión realizada.
Millonadas fueron gastadas para que algunos nombres finalmente no rindieran como se esperaba durante la temporada.
Florian Wirtz y Alexander Isak, fichajes de alto perfil para el Liverpool, no lograron alcanzar el nivel esperado por el club ni por la afición.
Florian Wirtz: 1 gol y 6 asistencias en 22 partidos. Su desempeño quedó muy por debajo de la inversión realizada.
Alexander Isak: 3 goles en 16 partidos. Otra apuesta que no dio los frutos esperados.
Franco Mastantuono llegó al Real Madrid como una de las jóvenes promesas más codiciadas.
Franco Mastantuono: 1 gol y 1 asistencia en 22 partidos. Un rendimiento muy limitado para las expectativas creadas.
El Manchester United continúa sufriendo con fichajes que no rinden, y este 2025 apostó por dos delanteros que hasta ahora no han convencido.
Benjamin Sesko: 2 goles y 1 asistencia en 14 partidos.
Matheus Cunha: 3 goles y 1 asistencia en 15 partidos.
El colombiano Jhon Durán dejó la Premier League para unirse al equipo de Cristiano Ronaldo. A pesar de marcar 12 goles, su rendimiento fue irregular y terminó cedido en el fútbol turco.
Xavi Simons aterrizó en el Tottenham con gran cartel, pero hasta ahora solo suma dos goles y tres asistencias en la Premier League, muy lejos de las expectativas.
Viktor Gyokeres, tras brillar en el Sporting, fue adquirido por el Arsenal por una cifra millonaria. Sin embargo, en 20 partidos solo ha conseguido marcar 7 goles.
Por último, Lucas Chevalier, fichado por el PSG para reemplazar a Gianluigi Donnarumma, terminó como suplente y no logró consolidarse en el arco parisino.