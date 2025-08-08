Real Madrid tiene nuevo "9" y anuncia otra salida; PSG le pone precio a crack

Entérate de los fichajes, rumores y salidas en las últimas horas en el mercado de pases internacional.
Marca revela que Nico Jackson puede salir del Chelsea y el Newcastle sigue de cerca su caso: "El Chelsea pretende sacar algo más de 50 millones de libras por el jugador", expuso el medio.
OFICIAL // El Real Betis y el Lille OSC han alcanzado este jueves un acuerdo para el traspaso del defensor francés Romain Perraud, por quien el club andaluz recibirá alrededor de 3,5 millones de euros, una cifra similar a la que pagó por él hace un año, según han confirmado a EFE fuentes de la operación.
El Tottenham entra en juego por Grealish y el jugador estaría muy interesado en llegar a los 'spurs', ya que compiten en Champions la próxima temporada.
OFICIAL // El Arsenal confirmó este viernes la extensión de contrato del delantero inglés Ethan Nwaneri, de 18 años, hasta 2030. El atacante inglés se convirtió en el jugador más joven en jugar en la Premier League al debutar con los 'Gunners' en septiembre de 2022 en un duelo contra el Brentford cuando tenía 15 años y 181 días.
El Atlético de Madrid añadirá un nuevo recurso a su plantilla para la nueva temporada, si todo sigue el curso esperado, con el fichaje de Giacomo Raspadori, media punta de 25 años, internacional italiano en 40 ocasiones y campeón de la Serie A con el Napoli en dos de las últimos tres campañas, tras el acuerdo alcanzado por las tres partes para su traspaso, según pudo saber EFE.
OFICIAL // El portero Hradecky deja al Bayer Leverkusen de Alemania y ficha por dos temporadas con el Mónaco.
Florian Plettenberg informa que el Al Nassr de Cristiano Ronaldo no se detiene y ha presentado una oferta directa a Kingsley Coman: entre 20 y 25 millones de euros netos por temporada hasta 2028.
OFICIAL // El Valencia CF ha anunciado la contratación del centrocampista internacional suizo Filip Ugrinic por las próximas cuatro temporadas, tras el acuerdo alcanzado con el Young Boys par su traspaso.
OFICIAL // El central Íñigo Martínez se despidió este viernes de sus compañeros en el Barcelona, donde ha jugado las dos últimas temporadas, antes de poner rumbo hacia Arabia Saudí para firmar por el Al-Nassr.
Según apunta el medio saudí Arriyadiyah, Iñigo Martínez percibirá alrededor de diez millones netos por temporada.
OFICIAL // El West Ham United ha decidido no renovar el contrato de Michail Antonio y dejarle libre ocho meses después del accidente de coche en el que el delantero se fracturó la pierna, según informó el club en un comunicado.
Fabrizio Romano adelanta que Ilya Zabarnyi será nuevo jugador del PSG y ha llegado a un acuerdo verbal con el Bournemouth por 67 millones de euros por un contrato de cinco temporadas.
Cada vez más cerca de salir del Manchester United. Fabrizio Romano informa que Alejandro Garnacho ha llegado a un acuerdo total con el Chelsea en cuanto a los términos personales. Los 'Blues' iniciarán las conversaciones para hacerse de su fichaje.
OFICIAL // El joven defensa brasileño Vitor Reis se ha convertido este viernes en nuevo jugador del Girona cedido por el Manchester City hasta el 30 de junio, según han confirmado los dos clubes del City Football Group.
John Stones, defensa central del Manchester City, habló de su futuro en 'Il Corriere dello Sport': "Se dicen muchas tonterías. Esta es mi casa y quiero quedarme", ha dicho dejando clara su intención de seguir
Según Jacobs Ben, el Bayern de Múnich sigue buscando un atacante y vuelve a fijarse en Christopher Nkunku.
Desde Inglaterra informan que el PSG le habría puesto precio a Donnarumma que rondaría los 30 millones de euros. Manchester United ha mostrado interés en el portero italiano.
OFICIAL // El delantero español Gonzalo García ha ampliado cinco años más, hasta el 30 de junio de 2030, su contrato con el Real Madrid, al que llegó en 2014 con 10 años y del que formará parte del primer equipo, según informo el club madrileño.
Con esto ya confirmado, el brasileño Endrick lucirá el dorsal número '9' en el primer equipo del Real Madrid y cede el '16' a Gonzalo García, según la actualización de la plantilla en la web del club tras el anuncio de la renovación del canterano.
OFICIAL // El Real Madrid ha anunciado este viernes el traspaso del brasileño Reinier Jesus Carvalho al Atlético Mineiro de su país. Reinier, de 23 años, llegó al Real Madrid en 2019 procedente del Flamengo.
Informa Fabrizio Romano que Álvaro Morata ha llegado a un acuerdo para romper su cesión con el Galatasaray, con una compensación alrededor a los 5 millones de euros para jugar con el Como de la Serie A.
Arne Slot responde sobre la posible marcha de Darwin Núñez del Liverpool: "Darwin podría irse, pero aún no hay nada firmado. Tenemos que esperar unos días para que todo esté listo. Pero sí, de hecho existe la posibilidad de que se vaya".