Real Madrid goleó: Mbappé con la "10", hincha se infiltró y así reaccionó el francés

Te mostramos las mejores imágenes de la goleada del Real Madrid antes de su estreno en LaLiga EA Sports.
Real Madrid goleó 4-0 al WSG Tirol en el cierre de su pretemporada, con un Mbappé con doblete. Te mostramos las mejores imágenes.
Este fue el 11 titular del Real Madrid para su juego amistoso en Austria.
El dominio abrumador madridista desde el inicio lo trasladaron al marcador Militao y Mbappé, que ya había avisado con un disparo con rosca tras poner en juego un saque de esquina en corto, ensayado en el laboratorio de Valdebebas.
Eder Militao se encargó de abrir el marcador a los 10 minutos tras conectar de cabeza un centro de Brahim. Recuperado de dos lesiones graves de rodilla, celebró su regreso al once ocho meses después.
Mbappé, muy activo, cayendo a banda izquierda en alguna acción y lanzando desmarques por el centro. Güler filtró el pase entre centrales para el primero de Kylian. Giro y definición perfecta.
Militao y Mbappé pusieron adelante al Real Madrid ante el Tirol y con el que se fueron en ventaja al descanso.
Su doblete llegó a los 59 minutos, a pase de Tchouaméni, superando con facilidad al portero rival en el mano a mano.
Recorte en carrera de diestra y balón a la red con la zurda, justo para el 3-0 y sellar su doblete en el partido.
El encuentro también estuvo marcado por el debut de Álvaro Carreras, quien salió de titular y se lució ganando siete duelos y generando peligro con Vinicius en la primera mitad.
Cuando estaba por finalizar el primer tiempo, un aficionado burló la seguridad e ingresó al campo para sorprender a Mbappé.
Las autoridades intentaron sacarlo, pero Mbappé pidió que lo dejaran para regalarle una selfie.
La reacción del "10" fue aplaudida por los aficionados que acudieron al recinto y el joven fanático se lleva uno de los mejores recuerdos.
En las redes sociales no tardó en viralizarse la selfie que tomó el aficionado del Real Madrid con 'Kiki'.
Mbappé anotó doblete y luego asistió a Rodrygo para sentenciar la goleada. El '11' madridista no tiene garantizada su contuidad en el equipo ante el interés que muestra Manchester City, pero solo él decidirá su futuro.
Gran actuación y combinación. Ambos jugadores festejaron con todo el cuarto gol en el partido.
Con el 0-4 a favor, Xabi decidió sacar a Mbappé para darle oportunidad al canterano Thiago Pinar.
Xabi Alonso sacó buenas conclusiones del único amistoso antes del estreno liguero.