¿Qué pasó con Selección de tiktokers de Honduras? Supremo brinda anuncio

La Selección de Tiktokers de Honduras causó revuelo en los últimos meses con sus partidos y shows. Brindan nueva noticia y Supremo se pronuncia.
Y es que su último partido fue a finales de octubre en el Estadio Municipal de La Ceiba en la goleada ante Nicaragua.
Ya han pasado varias semanas y surgen nuevos detalles sobre la Selección de Tiktokers de Honduras: estos son los partidos confirmados para el próximo año y Supremo había anunciado el Mundial de creadores de contenido, ¿Honduras está invitada?
La Selección de creadores de contenido de Honduras surgió hace unos meses como una idea de Lester Cardona, más conocido como Supremo, junto a sus seguidores en un live de TikTok.
El proyecto fue un total éxito y quedó demostrado desde el primer partido cuando jugaron con estadio lleno en San Pedro Sula, colapsando el Estadio Morazán de San Pedro Sula.
El otro gran éxito de 'La Baleada Mecánica' fue el llenazo en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula cuando enfrentaron a los tiktokers de Brasil. El resultado no fue el esperado, pero fue una fiesta combinando el fútbol con la comedia.
El reconocido influencer de Honduras dio cátedra de cómo hacer marketing en Honduras y llenó por completo dos de los estadios más grandes del país con los partidos de tiktokers.
Incluso, Supremo y la Selección de tiktokers llegaron a viajar a otros países donde enfrentaron a otros creadores de contenido de Brasil, Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
Ahora, 'La Baleada Mecánica' se ha tomado una pausa y muchos se preguntarán: ¿qué ha pasado con la Selección de tiktokers de Honduras?
Y es que, actualmente, la Selección de Tiktokers de Honduras ha decidido pausar temporalmente sus partidos luego de tener una seguidilla de partidos en Honduras y fuera del país.
Supremo había adelantado que los próximos desafíos incluirían enfrentamientos contra TikTokers de países como Chile, México, Estados Unidos y Colombia, dejando clara su intención de ampliar la competencia a un nivel internacional.
La famosa Baleada Mecánica vuelve en enero, y Supremo lo confirmó desde la casa de Yeik 2. La selección de TikTokers regresará con partidos bastante picantes para la diversión del público hondureño.
El calendario comenzará fuerte: en enero Honduras se enfrentará a la selección de TikTokers de México, con duelos programados tanto en territorio mexicano como en suelo hondureño.
Para febrero, el turno será de Colombia, nuevamente con una serie de partidos en casa de los rivales también en uno de los estadios de Honduras.
Supremo también recordó que, después del duelo ante Brasil en el Estadio Olímpico, se anunció la Copa Latam, organizada por Ricky, un reconocido tiktoker salvadoreño. Honduras figura entre los invitados principales para este destacado torneo regional.
Además, Lester Cardona reveló que en 2026 se celebrará el Mundial de TikTokers, un evento global que reunirá creadores de todos los continentes. Honduras ya tiene su cupo asegurado, según informó Supremo.
Cabe mencionar que el próximo año la Selección de tiktokers de Honduras no podrá contar con Shin Fujiyama, ya que el influencer japonés reveló que se operará de su rodilla y no podrá jugar al fútbol.
