Primi Maradiaga con sorpresas: el 11 de los tiktokers de Honduras vs Nicaragua

La Selección de Tiktokers de Honduras ha confirmado su 11 titular para enfrentar a Nicaragua. Estos fueron los elegidos por 'Primi' Maradiaga.
Ante la ausencia de La More, Stenfortt se convierte en el nuevo guardameta para el juego ante los creadores de contenido de Nicaragua.
Barbarito es una de las piezas importantes en la Selección de Tiktokers de Honduras y arranca en el 11 titular
Bryan La Playa es otro de los grandes elementos en la defensa catracha y 'Primi' Maradiaga lo manda desde el arranque.
Loncho es otro de los creadores de contenido confirmados en la alineación titular.
Raphiña hondureño también arranca en el 11 titular vs Nicaragua en el duelo de creadores de contenido.
Shin Fujiyama ha sido el capitán de la "H" Tiktokera y este viernes también busca liderar en el mediocampo y ataque de los creadores de contenido.
San Andrés es otro de los jugadores en los que confió "Primi" Maradiaga para ser parte del inicio ante Nicaragua.
Fresera fue uno de los llamados para el juego ante Nicaragua y jugará desde el arranque en Managua.
Moisés Turcios "Caracolito" tendrá su oportunidad desde el inicio ante Nicaragua.
Yoseph Navarro "Uy, uy, uy" es otro de los elegidos por el "Primi" para ser titular.
Gerardo Marín fue otro de los refuerzos para este juego y comenzó en el 11 inicial. Será parte crucial en el ataque.
Este es el 11 titular de los Tiktokers de Honduras en su visita ante Nicaragua
Supremo comenzará en la banca en el primer 11 de "Primi" Maradiaga en su debut en el banquillo.
El juego entre creadores de contenido en el Estadio Nacional de Managua arranca a las 7:00 PM.