Primi Maradiaga con sorpresas: el 11 de los tiktokers de Honduras vs Nicaragua

Con el reemplazo de La More: este es el sorpresivo primer 11 titular de los Tiktokers de Honduras vs Nicaragua bajo el mando de Primi Maradiaga.

Primi Maradiaga con sorpresas: el 11 de los tiktokers de Honduras vs Nicaragua
1 de 15

La Selección de Tiktokers de Honduras ha confirmado su 11 titular para enfrentar a Nicaragua. Estos fueron los elegidos por 'Primi' Maradiaga.
Primi Maradiaga con sorpresas: el 11 de los tiktokers de Honduras vs Nicaragua
2 de 15

Ante la ausencia de La More, Stenfortt se convierte en el nuevo guardameta para el juego ante los creadores de contenido de Nicaragua.

Primi Maradiaga con sorpresas: el 11 de los tiktokers de Honduras vs Nicaragua
3 de 15

Barbarito es una de las piezas importantes en la Selección de Tiktokers de Honduras y arranca en el 11 titular
Primi Maradiaga con sorpresas: el 11 de los tiktokers de Honduras vs Nicaragua
4 de 15

Bryan La Playa es otro de los grandes elementos en la defensa catracha y 'Primi' Maradiaga lo manda desde el arranque.
Primi Maradiaga con sorpresas: el 11 de los tiktokers de Honduras vs Nicaragua
5 de 15

Loncho es otro de los creadores de contenido confirmados en la alineación titular.
Primi Maradiaga con sorpresas: el 11 de los tiktokers de Honduras vs Nicaragua
6 de 15

Raphiña hondureño también arranca en el 11 titular vs Nicaragua en el duelo de creadores de contenido.

Primi Maradiaga con sorpresas: el 11 de los tiktokers de Honduras vs Nicaragua
7 de 15

Shin Fujiyama ha sido el capitán de la "H" Tiktokera y este viernes también busca liderar en el mediocampo y ataque de los creadores de contenido.

Primi Maradiaga con sorpresas: el 11 de los tiktokers de Honduras vs Nicaragua
8 de 15

San Andrés es otro de los jugadores en los que confió "Primi" Maradiaga para ser parte del inicio ante Nicaragua.

Primi Maradiaga con sorpresas: el 11 de los tiktokers de Honduras vs Nicaragua
9 de 15

Fresera fue uno de los llamados para el juego ante Nicaragua y jugará desde el arranque en Managua.

Primi Maradiaga con sorpresas: el 11 de los tiktokers de Honduras vs Nicaragua
10 de 15

Moisés Turcios "Caracolito" tendrá su oportunidad desde el inicio ante Nicaragua.
Primi Maradiaga con sorpresas: el 11 de los tiktokers de Honduras vs Nicaragua
11 de 15

Yoseph Navarro "Uy, uy, uy" es otro de los elegidos por el "Primi" para ser titular.
Primi Maradiaga con sorpresas: el 11 de los tiktokers de Honduras vs Nicaragua
12 de 15

Gerardo Marín fue otro de los refuerzos para este juego y comenzó en el 11 inicial. Será parte crucial en el ataque.
Primi Maradiaga con sorpresas: el 11 de los tiktokers de Honduras vs Nicaragua
13 de 15

Este es el 11 titular de los Tiktokers de Honduras en su visita ante Nicaragua
Primi Maradiaga con sorpresas: el 11 de los tiktokers de Honduras vs Nicaragua
14 de 15

Supremo comenzará en la banca en el primer 11 de "Primi" Maradiaga en su debut en el banquillo.
Primi Maradiaga con sorpresas: el 11 de los tiktokers de Honduras vs Nicaragua
15 de 15

El juego entre creadores de contenido en el Estadio Nacional de Managua arranca a las 7:00 PM.
