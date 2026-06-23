Se rinden a Cristiano, Edu Aguirre sorprende y encienden el debate: "Es el mejor"

Cristiano Ronaldo ha vuelto a hacer historia con Portugal, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de los Mundiales en marcar en seis ediciones diferentes, un logro que ha generado una enorme reacción en la prensa internacional.
Con sus dos goles ante Uzbekistán, Cristiano Ronaldo alcanza ya los 10 tantos en Copas del Mundo y continúa ampliando su legado como uno de los máximos goleadores históricos del torneo.
Diario Diez: “¡El bicho está de regreso!Cristiano Ronaldo continúa escribiendo historia pura y se convierte en el único jugador en marcar en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo, además de alcanzar un nuevo récord: ser el futbolista de mayor edad en anotar un doblete en un partido mundialista, con 41 años”.
Diario El Heraldo:
“¡Histórico! Cristiano Ronaldo se convierte en el primer jugador en anotar en seis Copas del Mundo distintas. 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026: seis Mundiales, una sola leyenda”.
Diario Récord: “¡Nah, este hombre es de otro planeta! Cristiano Ronaldo acaba de anotar contra Uzbekistán y se convierte en el único jugador en marcar en 6 Copas del Mundo”.
Diario Marca: “Único en el mundo y en la historia del fútbol: Cristiano Ronaldo ha marcado en seis Mundiales distintos, algo que nadie había conseguido jamás”.
Mundo Deportivo: “‘Manita’ de Portugal a Uzbekistán liderada por Portugal. El bicho entra a la historia con este doblete tras anotar en 6 Mundiales diferentes”.
433: “Oficial: Cristiano Ronaldo ha anotado ahora en seis Mundiales diferentes — el primer jugador en hacerlo”.
Mister Chip: “Gol de Cristiano Ronaldo. Se convierte en el primer jugador en toda la historia de la Copa del Mundo que marca en seis ediciones diferentes del torneo”.
Invictos: “¡¡completamente oficial: Cristiano Ronaldo es el primer jugador en toda la historia que marca en 6 Copas del Mundo!!”.
Diario Récord: “Cristiano Ronaldo hace historia y se convierte en el primer jugador en anotar en seis Mundiales consecutivos.”
Diario Olé: “¡¡histórico: cristiano, el primer jugador en hacer goles en 6 mundiales distintos!!”.
ESPN: “Cristiano Ronaldo. El “Comandante” puso su nombre en la lista de anotadores del Mundial y adelantó a Portugal ante Uzbekistán”.
Sports Center: “¡¡gol de Cristiano Ronaldo!! ¡¡el primer jugador en anotar en seis mundiales distintos!!”.
Edu Aguirre: “Es el mejor de la historia”.