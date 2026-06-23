Hijo de Liam Payne heredará toda la fortuna del cantante

Bear Grey Payne, el hijo de 9 años de Liam Payne y Cheryl, ha sido designado como el único beneficiario de la herencia del fallecido cantante, de acuerdo con documentos judiciales revisados por medios internacionales.
Según la documentación, la totalidad del patrimonio de Payne quedará destinada a su hijo, fruto de su relación con la cantante británica Cheryl Cole, artista y exjueza de The X Factor.
Los documentos revisados por la revista People indican que Bear heredará una fortuna valorada en decenas de millones de dólares. Parte de los fondos podrá estar disponible bajo las condiciones establecidas por los administradores del patrimonio, mientras que la mayor parte permanecerá en un fideicomiso hasta que alcance la mayoría de edad.
"Viene a mi casa de vez en cuando, y simplemente pasamos el rato y hacemos lo que sea", comentó Payne sobre Bear, quien entonces tenía dos años. "Creo que a veces uno se presiona demasiado como padre. Es difícil conectar con un niño de dos años, pero se ríen de cualquier cosa".
El artista recordó momentos cotidianos compartidos con su hijo, destacando la espontaneidad y alegría de la infancia.
Payne, exintegrante de One Direction, falleció el 16 de octubre de 2024 tras caer desde un balcón del hotel CasaSur Palermo, en Buenos Aires, Argentina. Tenía 31 años.
Las autoridades argentinas determinaron que la causa de muerte fueron múltiples traumatismos derivados de la caída. Informes forenses indicaron además la presencia de alcohol, drogas y medicamentos recetados en su organismo al momento del fallecimiento.
El cantante había hablado públicamente en diversas ocasiones sobre sus problemas de salud mental y su lucha contra las adicciones, así como sobre su proceso de recuperación y sobriedad.
Tras su muerte, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional de Argentina inició una investigación y presentó cargos contra varias personas por su presunta participación en hechos relacionados con el fallecimiento del artista. Entre los señalados figuraban trabajadores del hotel y personas vinculadas al entorno de Payne.
El caso continúa siendo objeto de atención mediática internacional debido a la relevancia del cantante y a las circunstancias que rodearon su muerte.