"Increíble lo del árbitro" y "tembleque": Reacción de prensa tras polémico Olimpia vs Motagua

La prensa deportiva hondureña e internacional se pronunció sobre el agónico empate del Olimpia 2-2 contra el Motagua en un Clásico capitalino que tuvo mucha polémica.
Diario Diez resaltó el gol de último minuto que salvó al Olimpia: "¡Agónico! Dereck Moncada le amarga la fiesta al Motagua en el clásico".
ESPN Centroamérica se pronunció por el partidazo en el Estadio Nacional. "¡El León lo empató sobre la hora!".
Fox Sports - "¡Se le escapó a Motagua! Olimpia logró el empate 2-2 en los últimos segundos del partido"-
Sport Center: "¡Agónico empate en el clásico de Honduras!".
Diario AS de España, en su versión latino, destacó el Clásico. "¡Olimpia empata con sabor a gloria al último minuto! Motagua regala un tiro de esquina que aprovecha Dereck Moncada para anotar un golazo de campanita. Los visitantes no supieron aguantar la ventaja".
Tigo Sports Honduras: "¡Épico cierre en el clásico! Olimpia rescató un punto en el último suspiro y evitó la derrota ante Motagua".
Jafeth Moreno, periodista de Diario Diez, recuerda que Motagua "se estaba saboreando las mieles del triunfo en un clásico trepidante, pero, como otra veces en el pasado, Olimpia se lo sacó de la bolsa y le amargó todo". De los últimos 22 clásicos, los azules solo han ganado dos.
Gustavo Roca, periodista de Diario Diez, atizó contra el Ciclón Azul: "Este Motagua es medio cagoncito contra este Olimpia, si es que apenas era el tercer triunfo de los últimos 20 y tantos partidos entre sí".
Gustavo Roca también apuntó contra los que critican el tiempo añadido en el Clásico. "No señores motagüenses, no me vengan hablando que agregaron 6 y Olimpia empató al 90+7’. Si Marlon Licona se tiró al suelo dos minutos en el añadido. La misma estupidez de siempre de los porteros hondureños".
German Alvarado, periodista de Diario La Prensa, tiene claro cuál es el Clásico del momento en la Liga Nacional. "Ya días los Olimpia vs Motagua vienen siendo mejores duelos".
Por su parte, el periodista de Diario El Heraldo, Gian Carlos Castañeda, criticó el arbitraje de Nelson Sagado por el polémico penal a favor de los albos en el primer tiempo. "Increíble lo del árbitro Nelson Salgado. Otra vez más fallando. Nunca hay falta de Marlon Licona sobre José Mario Pinto".
Julio César Cruz, periodista de Diario El Heraldo, asegura que "Motagua tiene una maldición con los últimos minutos, definitivamente". "Te dejas quitar el triunfo, otra vez por no estar concentrado hasta el final. Es una constante de Motagua dejarse quitar partidos del bolsillo, problema de años".
Mario Figueroa, periodista de Diario Diez, resaltó el tremendo ambiente del clásico, con aficionados de Olimpia recordando el fracaso reciente de Motagua en la Copa Centroamericana.
HCH Deportes: "Olimpia rescata un punto en el clásico capitalno y empata 2-2 contra Motagua".
El periodista hondureño Bebeto Flores sobre el clásico: "Olimpia le saca de la bolsa un triunfo que saboreaba Motagua y sufre otra vez el 'Ciclón' en el último minuto".
Radio HRN: "¡Partidazo! Olimpia empató in extremis en el clásico capitalino ante Motagua en el cierre de la jornada 14 de la Liga Nacional".
ICN Sports: "Un partidazo en Tegucigalpa con una repartición de puntos entre los protagonistas del clásico".