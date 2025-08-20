  1. Inicio
Pomponeras de los TikTokers de Honduras, listas para apoyar ante El Salvador: así se preparán

Ellas son las chicas que alentarán a la selección de Tiktokers de Honduras.

Así se preparan las pomponeras para apoyar a la selección de Tiktokers de Honduras que enfrentará la revancha contra los creadores de contenido de El Salvador.

 Fotos: Yoseph Amaya
Las pomponeras alentarán a los creadores de contenido de Honduras en el juego amistoso contra los salvadoreños que se disputará el viernes 22 de agosto a partir de las 6.00 PM.
Las pomponeras pusieron en práctica los bailes para el día del partido de los tiktokers.
La bella Nicolle Reyes posando para el lente de Diario La Prensa y lista para apoyar a los tiktokers hondureños.
La influencer hondureña María José Ramírez, conocida como 'Juanchi', también es parte de las pomponeras.
La influencer hondureña María José Ramírez, conocida como 'Juanchi', también es parte de las pomponeras.
La influencer Nicky Escobar es la líder de las pomponeras de los tiktokers.
Nicky Escobar, creadora de contenido para adultos en la página azul, estará presente el viernes en el estadio Morazán.
Nicky Escobar, creadora de contenido para adultos en la página azul, estará presente el viernes en el estadio Morazán.
Las pomponeras tuvieron un día ajetreado en la práctica.
El periodista de Diario La Prensa, Móises Danoespi, entrevistó a las pomponeras.
Ellas son las pomponeras que alentarán a la selección de tiktokers de Honduras.
Dayana Gonzáles, uno de los bellos rostros que apoyará a los tiktokers de Honduras.
Kelia Amaya es otra de las creadoras de contenido confirmadas para el evento. Cuenta con más de 80 mil seguidores en Instagram.
'La Minchy', es otra de las reconocidas creadoras catrachas que estará presente para apoyar a los TikTokers de Honduras.
Andrea Betancourth es otra de las creadoras de contenido confirmada como pomponera del juego.
Andrea Betancourth es otra de las creadoras de contenido confirmada como pomponera del juego.
Meylin Cardenas es otra de las bellas personalidades confirmadas animar a los creadores catrachos.
La 'Bicha catracha' estará en el estadio Morazán apoyando a los otros influencers.
El creador de contenido, Betanco, es otro de los confirmados en el cuadro de pomponeras.

El periodista de Diario La Prensa, Móises Danoespi, charló con la 'Bicha catracha' antes de la práctica.
