Amargo regreso de Platense al Excélsior, modelo cautiva y el insólito error de Saíd Martínez

Saíd Martínez fue protagonista de un insólito error. El árbitro había pitado el inicio del duelo y no se percató de la posición del portero colombiano Javier Orobio. Ni el juez central ni los asistentes se percataron de la acción, pero rectificaron al ver que el meta no estaba en su portería de acuerdo al reglamento del fútbol profesional.