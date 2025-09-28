  1. Inicio
Amargo regreso de Platense al Excélsior, modelo cautiva y el insólito error de Saíd Martínez

Los aficionados del Platense disfrutaron de la vuelta al estadio Excélsior y la modelo que robó miradas.

Las imágenes del regreso del Platense al estadio Excélsior, donde los selacios empataron 1-1 contra el Juticalpa en la jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

 Fotos: Héctor Paz
El estadio Excélsior abrió sus puertas de manera oficial tras las remodelación que recibió y volvió a tener fútbol en su cancha. El último partido del Platense en Liga Nacional en el coloso porteño fue el 24 de abril de 2022, empate sin goles ante Motagua.
Así son las nuevas butacas de los dugouts que tienen el estadio Excélsior.
Los jugadores y cuerpo técnico de los equipos tienen ahora una mejor comodidad en los banquillos del estadio Excélsior.
Estas son las nuevas sillas que tienen los banquillos del estadio Excélsior.
La afición porteña llegó al estadio Excélsior muy feliz por volver a ver a su querido Platense en casa.
Esta linda aficionada del Platense llegó desde tempranas horas al estadio Excélsior.
Esta pareja de abuelos no se quisieron perder la vuelta del Platense al estadio Excélsior.
Una pareja de aficionados del Platense que regreso al estadio Excélsior.
La felicidad de volver al estadio Excélsior para disfrutar del Tiburón.
Ellos posaron para el lente de Diario La Prensa en las graderías del estadio Excélsior.
No podían faltar las sexys chicas que adornan el ambiente en el estadio Excélsior.
La bella modelo Iris Portillo asistió al estadio Excélsior con uno de los patrocinadores del Platense.
Iris Portillo fue sensación en el estadio Excélsior durante el partido Platense vs Juticalpa.
Otra linda chica edecán que robó miradas en el estadio Excélsior durante el partido.
Ella también cautivó a los presentes en el estadio Excélsior.
Las edecanes tuvieron tiempo para relajarse en el estadio Excélsior.
Ella llegó al estadio Excélsior para ver el partido entre Platense y Juticalpa FC.
Algunos aficionados llegaron con camisetas del Barcelona al estadio Excélsior.
Un buen número de aficionados del Platense volvieron al estadio Excélsior.
Un infiltrado del Motagua llegó al Excélsior para ver el partido del Platense vs Juticalpa.
También hubo tiempo para disfrutar de la rica comida que venden en el estadio Excélsior.
Saíd Martínez fue protagonista de un insólito error. El árbitro había pitado el inicio del duelo y no se percató de la posición del portero colombiano Javier Orobio. Ni el juez central ni los asistentes se percataron de la acción, pero rectificaron al ver que el meta no estaba en su portería de acuerdo al reglamento del fútbol profesional.
El Juticalpa FC empezó ganando con gol de David Mendoza y así lo celebraron los jugadores.
El árbitro Saíd Martínez expulsó con roja directa a Roger González por agresión contra un jugador del Platense.
Nicolás Gómez explotó y comenzó a reclamar al árbitro. El jugador de Juticalpa recibió una amarilla.
Las cosas no le salían al Platense, se cansó de fallar y así se lamentaba Georgie Welcome.
Erick Puerto marcó un golazo para el empate del Platense contra el Juticalpa en el segundo tiempo.
Así gritó Erick Puerto su golazo. Llegó a 9 tantos en el Torneo Apertura 2025.
El Platense siguió buscando la remontada para el triunfo, pero no pudo y tuvo un amargo regreso al estadio Excélsior.
El lamento de los jugadores del Platense por no poder ganar en su regreso al estadio Excélsior.
