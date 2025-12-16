Entre entretenimiento y solidaridad: así fue el Podcastón 2025

La tercera edición del Podcastón, organizada por Los Hijos de Morazán, reunió a cientos de hondureños el domingo 14 de diciembre y logró una recaudación histórica de 2,506,248 lempiras, destinados a Operación Sonrisa Honduras y Legacy of Hope. El evento se consolidó como una verdadera fiesta de solidaridad y compromiso social.
Desde tempranas horas, diversas personalidades de la farándula hondureña se sumaron a la transmisión especial en redes sociales, aportando su energía y visibilidad para motivar al público a donar. La jornada se desarrolló entre risas, emociones y un marcado sentido de comunidad.
Uno de los momentos más comentados fue la subasta de una camisa del Real Madrid autografiada, que quedó en manos del creador de contenido Supremo, quien destacó por su entusiasmo y aporte a la causa. Mientras se encontraba en un Live en Tiktok con Joao Ferreira, Supremo se enlazó con Los Hijos de Morazán y adquirió la camiseta donando 84, 278 lempiras para el Podcastón.
De manera paralela, voluntarios recorrieron distintas calles con botellones para facilitar las donaciones de quienes no seguían la transmisión en línea. Su labor resultó clave para ampliar el alcance de la recaudación.
Otro de los momentos más esperados fue el encuentro presencial entre Jorge Medina, conductor de “Punto Joven”, y DJ Chaval, integrante de Los Hijos de Morazán, quienes conversaron sobre sus diferencias pasadas. Medina asistió personalmente al evento como un gesto de solidaridad con la infancia hondureña y limar asperezas con LHM.
La jornada también marcó la primera reunión entre los equipos de La Hora del Té y Los Hijos de Morazán, un encuentro largamente solicitado por sus seguidores y que evidenció la buena química entre ambos proyectos.
A lo largo del día, la transmisión estuvo marcada por sorpresas, invitados especiales como el candidato presidencial Salvador Nasralla y dinámicas que mantuvieron al público conectado. La combinación de entretenimiento y solidaridad fue clave para el éxito del evento.
Otro momento icónico fue la reconciliación entre Jorge Cordero, esposo de Ana Alvarado, y Fancony. Cordero, también productor y conductor de El Lengüetazo, le ofreció disculpas por ofensas expresadas en el pasado, y la actividad solidaria se convirtió en el escenario ideal para propiciar la tan solicitada reconciliación, que culminó con un abrazo.
Los organizadores destacaron que cada donación, sin importar su monto, contribuye a transformar vidas mediante el trabajo de las organizaciones beneficiadas, enfocadas en cirugías reconstructivas y apoyo médico para niños hondureños.
Al cierre del Podcastón 2024, Los Hijos de Morazán agradecieron a todos los participantes y reafirmaron su compromiso de seguir impulsando iniciativas que unan al país en torno a causas solidarias.