Entre entretenimiento y solidaridad: así fue el Podcastón 2025

Uno de los momentos más comentados fue la subasta de una camisa del Real Madrid autografiada, que quedó en manos del creador de contenido Supremo, quien destacó por su entusiasmo y aporte a la causa. Mientras se encontraba en un Live en Tiktok con Joao Ferreira, Supremo se enlazó con Los Hijos de Morazán y adquirió la camiseta donando 84, 278 lempiras para el Podcastón.