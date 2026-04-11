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Pichichi Liga Española: Marca doblete y Yamal presiona a Mbappé; tabla de goleadores

Mbappé se queda estancado en el Pichichi de la Liga Española y dos delanteros del Barcelona suben en la tabla de goleadores.

Pichichi Liga Española: Marca doblete y Yamal presiona a Mbappé; tabla de goleadores
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Se pone intensa la lucha por el Pichichi de la Liga Española: así marcha la tabla de goleadores con Kylian Mbappé amenazado por dos delanteros del Barcelona.
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20. Gonçalo Guedes / Real Sociedad - El delantero portugués tiene 8 goles en esta Liga Española.
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19. Rafa Mir / Elche - El delantero español suma 8 goles en esta Liga Española.
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18. Juan 'Cucho' Hernández / Betis - El delantero colombiano ha marcado 8 goles en esta Liga Española.
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17. Julián Álvarez / Atlético de Madrid - El delantero argentino ha sumado apenas 8 goles en esta Liga Española.
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16. Alberto Moleiro y Georges Mikautadze / Villarreal - El centrocampista español y el delantero georgiano son los goleadores del Submarino Amarillo en esta Liga Española, ambos con 9 goles.
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15. Hugo Duro / Valencia - El delantero español suma 9 goles en esta temporada de la Liga Española.
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14. Vladyslav Vanat / Girona - El delantero ucraniano tiene 9 goles en esta temporada de la Liga Española.
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13. Jorge de Frutos / Rayo Vallecano - El delantero español tiene 10 goles en esta Liga Española.
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12. Alexander Sorloth / Atlético de Madrid - El delantero noruego tiene 10 goles en esta Liga Española.
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11. Vinicius Júnior / Real Madrid - El delantero brasileño se fue en blanco ante Girona y se queda con 11 goles en esta Liga Española.
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10. Borja Iglesias / Celta de Vigo - El delantero español acumula 11 goles en esta Liga Española.
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9. Raphinha / Barcelona - El delantero brasileño tiene 11 goles en esta Liga Española.
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8. Lucas Boyé / Alavés - El delantero argentino anotó este sábado 11 de abril un gol en el empate (3-3) ante Real Sociedad y llegó a 11 goles en la Liga Española.
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7. Mikel Oyarzabal / Real Sociedad - El delantero español, que no jugó en esta jornada, se queda con 12 goles en la Liga Española.
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6. Robert Lewandowski / Barcelona - El delantero polaco suma 12 goles en la Liga Española con los azulgranas.
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5. Ferran Torres / Barcelona - El delantero español se despachó con un doblete, tras ocho partidos ligueros sin marcar, en el triunfo culé (4-1) ante Espanyol y llegó a 14 goles en la Liga Española.
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4. Ante Budimir / Osasuna - El delantero croata ha marcado 15 goles en la Liga Española 2025-2026.
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3. Lamine Yamal / Barcelona - El extremo español llegó a 15 goles en esta Liga Española 2025-2026 con el tanto que hizo en el triunfo (4-1) ante Espanyol y presiona en la tabla de goleadores.
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2. Vedat Muriqi / Mallorca - El delantero kosovar tiene 19 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española.
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1. Kylian Mbappé / Real Madrid - Suma 23 goles y es líder del Pichichi de la Liga Española. No pudo marcar en el empate ante Girona y se estanca en la tabla de goleadores.
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