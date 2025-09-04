  1. Inicio
Panamá recibe burlas tras tropiezo en eliminatorias: Chepe Bomba se enfada

Los panameños no pudieron ante Surinam en duelo por la etapa final de las eliminatorias de Concacaf.

1 de 16

La selección nacional de Panamá es duramente señalada por los panameños y recibe burlas en el campo internacional por su amargo inicio en la ronda final de las eliminatorias de Concacaf.
2 de 16

Panamá llegaba como amplia favorita ante Surinam, pero para sorpresa de muchos los canaleros apenas empataron 0-0 en juego que dio inicio a la etapa final de las eliminatorias de Concacaf.

 Foto EFE.
3 de 16

Prensa deportiva de Panamá se pronunció tras el amargo resultado de su selección ante Surinam.

4 de 16

"Pésimo resultado", es el sentir de la prensa y aficionados de Panamá tras el empate sin goles ante Surinam.

5 de 16

TD Más de Costa Rica se mofó de Panamá: "Bienvenidos a los partidos de verdad", señalaron.

6 de 16

TD Más de Costa Rica se burló de Panamá luego del empate sin goles de los canaleros ante Surinam por las eliminatorias de Concacaf.
7 de 16

FIFA dejó un mensaje tras el empate sin goles entre Surinam y Panamá.

8 de 16

Fiel a su estilo, Chepe Bomba de Panamá en la previa del juego se mofó de Surinam al indicar que era un "juego de trámite" para los panameños.

9 de 16

"No me lo puedo creer", mencionó Chepe Bomba tras ver el pésimo juego de la selección de Panamá ante Surinam.
10 de 16

Tras el juego, Chepe Bomba no podía creerlo y advirtió a Guatemala, su rival del lunes.

11 de 16

Diario Diez de Honduras.

12 de 16

La prensa deportiva de Honduras dejó su punto de vista sobre lo ocurrido en el Surinam vs Panamá.
13 de 16

Gustavo Roca de Honduras: "Surinam ridiculizó a Panamá, los desnudó".

14 de 16

Prensa internacional se pronunció tras el partido.

15 de 16

Molestia en la prensa de Panamá tras el mal juego de su selección.
16 de 16

"Tropiezo para Panamá", señaló Emisoras Deportes de Guatemala.
