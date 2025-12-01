¿De qué murió Orinson Amaya, presidente del Marathón? Impactante confesión

El fútbol de Honduras y la sociedad en general se encuentra de luto tras la impactante noticia de la muerte de Orinson Amaya, presidente del Club Deportivo Marathón.
El presidente del Marathón, Orinson Amaya, murió a los 52 años de edad en una noticia que impacta a la sociedad.
La noticia de la muerte de Orinson Amaya surge una semana después de haber celebrado el centenario de su amado equipo Marathón, del cual formó parte por muchos años.
En el presente mes de diciembre, Orinson Amaya cumplía diez años de haber tomado la presidencia del Marathón al tomar las riendas del equipo en el momento más crítico de la institución verdolaga.
"He llorado muchas veces, es un sentimiento inexplicable, cuando recuerdo todo lo que hemos vivido en el club, me dan ganas de llorar. A veces lo he hecho solo como sucedió en mayo, pero le pedí sabiduría a Dios, había renunciado, me despedí de los jugadores y al día siguiente llegue al complejo, lo vi abandonado, Dios me dio la señal, no habían pasado 24 horas, y todo era como cuando llegué, Él tiene un propósito y es que de que siga acá, todavía no es el momento del adiós", fueron unas de las últimas declaraciones de Orinson Amaya, presidente del Marathón.
Se ha confirmado de que Orinson Amaya lamentablemente murió este lunes 1 de diciembre de un fulminante paro cardíaco y se han revelado impactante noticia sobre sus últimas horas.
Rolin Peña, vicepresidente del Marathón y uno de los hombres de confianza de Orinson Amaya, reveló detalles sobre lo que realmente pasó con el máximo dirigente de los verdolagas.
"Nos sentimos tocados, es un mensaje para nosotros que hay que ser mejores personas, siempre pensar en el bien común y Orinson hacía todo esto", comenzó diciendo Rolin Peña.
"La familia dice de que Orinson tuvo unos tipos de eventos el día de ayer con sus empresas. En horas de la mañana se sintió mal, se fue a la clínica y el malestar era más fuerte y lamentablemente no pudo superar el ataque a su salud", reveló Rolin Peña, vicepresidente del Marathón.
"Se sintió mal en su casa, le dijo que lo llevara a la clínica, sintió una leve mejoría y retornó a su casa. Pero se volvió a sentirse mal y regresó a la clínica, entró de pie a la clínica, pero lamentablemente la fortaleza de su salud fue tan grande que no pudo mantenerse", reveló Rolin Peña acerca de las últimas horas de vida de Orinson Amaya.
Orinson Amaya asumió la presidencia de Marathón en diciembre del 2015 y fue reelecto en 2023 para mantenerse en el cargo hasta el 2027. Esta noticia ha generado conmoción en el fútbol hondureño.
Desde que asumió la presidencia de Marathón en diciembre de 2015, tras la salida de Yankel Rosenthal, Orinson Amaya emprendió una tarea de reconstrucción institucional del club.
En lo deportivo, la gestión de Amaya logró un hito importante: bajo su presidencia, Marathón rompió una sequía de ocho años sin títulos al consagrarse campeón en el torneo Clausura 2018.
La muerte de Orinson Amaya impacta a todos los aficionados del Marathón y el resto del fútbol hondureño, por lo que el balompié de Honduras se encuentra de luto.
Orinson Amaya murió a causa de un paro cardíaco durante la mañana de este lunes 1 de diciembre a sus 52 años de edad.