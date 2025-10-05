Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas

Las imágenes que nos dejaron las remontadas de Olimpia ante Lobos de UPN y Real España contra Platense, en el cierre de la jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.
El partido entre Lobos UPN y Olimpia se retrasó por dos horas en el Estadio Emilio Williams Agasse de Choluteca debido a tormenta eléctrica.
Así de inundada estaba la cancha del Estadio Emilio Williams Agasse de Choluteca por las fuertes lluvias. Era imposible jugar al fútbol.
El árbitro Saíd Martínez hablando con los capitanes Geremy Rodas, de UPN, y Jerry Bengtson, de Olimpia, y el comisario del partido.
Eduardo Espinel se ubicó en el banquillo junto a los suplentes del Olimpia antes de que el árbitro decidiera retrasar el inicio del partido.
Muchos aficionados soportaron el torrencial aguacero en el Estadio Emilio Williams Agasse de Choluteca.
Los recogepelotas se divirtieron bajo la lluvia y en los charcos de agua en el campo.
A la Ultra Fiel no le importó la fuerte lluvia y aguantó en el estadio de Choluteca para alentar al Olimpia.
El árbitro Saíd Martínez inspeccionó cada 15 minutos el estadio de la cancha por los grandes charcos de agua debido a la fuerte lluvia.
Este aficionado del Olimpia terminó todo empapado por la lluvia que no cesaba.
Los recogepelotas ayudaron a sacar el agua de la cancha del Estadio Emilio Williams Agasse de Choluteca.
Esta guapa chica de la Policía Nacional estuvo en el estadio de Choluteca para ayudar en cualquier emergencia.
Ellas posaron para el lente de Diario La Prensa antes de que llegara el diluvio al Estadio Emilio Williams Agasse de Choluteca.
Esta hermosa chica se preparó con un paraguas para la fuerte lluvia que cayó en Choluteca.
La linda sonrisa de esta chica atrajo la mirada del lente de Diario La Prensa.
Esta hermosa edecán robó muchas miradas en la cancha del Estadio Emilio Williams Agasse de Choluteca.
La linda modelo también se preparó para la lluvia en el Estadio Emilio Williams Agasse de Choluteca.
Los jugadores de UPN y Olimpia salieron a la cancha del Estadio Emilio Williams Agasse de Choluteca y el partido empezó a las 7.15 PM, dos horas después de su programación.
El portero colombiano Andrés Salazar le cometió un penal a Eliú López y fue amonestado.
El paraguayo Roberto Moreira no falló el penal y así lo celebró. Ya suma cuatro goles en el Torneo Apertura 2025.
Dereck Moncada apareció para anotar el gol del empate del Olimpia contra los Lobos de la UPN.
Fue el tercer gol de Dereck Moncada con el Olimpia en este Torneo Apertura 2025.
En el minuto 75, Kevin López anotó el gol de la remontada del Olimpia contra la UPN y así lo celebró.
Germán 'Patón' Mejía se quejó de una falta en esta acción previo al gol de Kevin López que dio el triunfo al Olimpia.
Kevin López se estrenó y salvó al Olimpia. Es apenas su primer gol en este campeonato.
La Ultra Fiel encendió bengalas en los últimos minutos del partido para celebrar la victoria del Olimpia ante UPN.
La cancha del Estadio Emilio Williams Agasse de Choluteca quedó totalmente cubierta del humo de las bengalas.
Estas aficionadas de Real España y Platense apoyaron a sus equipos en el estadio Morazán.
Los aficionados del Platense llegaron al estadio Morazán para ver el partido contra Real España.
Esta hermosa chica aficionada del Real España cautivó en el estadio Morazán.
Ellas llegaron al estadio Morazán para apoyar al Platense y así posaron.
Otra linda chica que engalanó el estadio Morazán con su presencia.
Esta guapa seguidora del Platense disfrutó del partido en el sector de silla del estadio Morazán.
Otra aficionada del Platense que no se perdió el partido contra el Real España.
Estas chicas vendedoras de comida posaron muy sonrientes para el lente de Diario La Prensa.
El partido entre Real España y Platense también se tuvo que retrasar por 15 minutos debido a amenaza de tormenta eléctrica.
El Platense lo empezó ganando con un golazo de Ofir Padilla y así lo gritaron los jugadores escualos.
La celebración de Ofir Padilla tras su golazo ante Real España. Es su primer gol en el Torneo Apertura 2025.
El colombiano Yeison Moreno marcó de cabeza el gol del empate del Real España.
Yeison Moreno le dedicó el gol a su novia que se encontraba en las gradas del estadio Morazán.
Wesly Decas anotó el gol de la remontada y triunfo del Real España y realizó una celebración con dedicatoria especial. Se puso el balón debajo de la camiseta, se convertirá en padre.
Los salvadores del Real España, Yeison Moreno y Wesly Decas, para la remontada contra el Platense.