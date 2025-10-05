  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas

Bellas chicas en el cierre de la jornada 13, los salvadores de Olimpia y Real España y dedicatoria especial.

Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
1 de 42

Las imágenes que nos dejaron las remontadas de Olimpia ante Lobos de UPN y Real España contra Platense, en el cierre de la jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

 FOTOS: Marvin Salgado y Neptalí Romero
Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
2 de 42

El partido entre Lobos UPN y Olimpia se retrasó por dos horas en el Estadio Emilio Williams Agasse de Choluteca debido a tormenta eléctrica.
Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
3 de 42

Así de inundada estaba la cancha del Estadio Emilio Williams Agasse de Choluteca por las fuertes lluvias. Era imposible jugar al fútbol.
Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
4 de 42

El árbitro Saíd Martínez hablando con los capitanes Geremy Rodas, de UPN, y Jerry Bengtson, de Olimpia, y el comisario del partido.
Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
5 de 42

Eduardo Espinel se ubicó en el banquillo junto a los suplentes del Olimpia antes de que el árbitro decidiera retrasar el inicio del partido.
Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
6 de 42

Muchos aficionados soportaron el torrencial aguacero en el Estadio Emilio Williams Agasse de Choluteca.

Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
7 de 42

Los recogepelotas se divirtieron bajo la lluvia y en los charcos de agua en el campo.
Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
8 de 42

A la Ultra Fiel no le importó la fuerte lluvia y aguantó en el estadio de Choluteca para alentar al Olimpia.
Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
9 de 42

El árbitro Saíd Martínez inspeccionó cada 15 minutos el estadio de la cancha por los grandes charcos de agua debido a la fuerte lluvia.
Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
10 de 42

Este aficionado del Olimpia terminó todo empapado por la lluvia que no cesaba.
Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
11 de 42

Los recogepelotas ayudaron a sacar el agua de la cancha del Estadio Emilio Williams Agasse de Choluteca.

Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
12 de 42

Esta guapa chica de la Policía Nacional estuvo en el estadio de Choluteca para ayudar en cualquier emergencia.
Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
13 de 42

Ellas posaron para el lente de Diario La Prensa antes de que llegara el diluvio al Estadio Emilio Williams Agasse de Choluteca.
Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
14 de 42

Esta hermosa chica se preparó con un paraguas para la fuerte lluvia que cayó en Choluteca.
Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
15 de 42

La linda sonrisa de esta chica atrajo la mirada del lente de Diario La Prensa.
Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
16 de 42

Esta hermosa edecán robó muchas miradas en la cancha del Estadio Emilio Williams Agasse de Choluteca.
Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
17 de 42

La linda modelo también se preparó para la lluvia en el Estadio Emilio Williams Agasse de Choluteca.
Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
18 de 42

Los jugadores de UPN y Olimpia salieron a la cancha del Estadio Emilio Williams Agasse de Choluteca y el partido empezó a las 7.15 PM, dos horas después de su programación.
Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
19 de 42

El portero colombiano Andrés Salazar le cometió un penal a Eliú López y fue amonestado.
Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
20 de 42

El paraguayo Roberto Moreira no falló el penal y así lo celebró. Ya suma cuatro goles en el Torneo Apertura 2025.
Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
21 de 42

Dereck Moncada apareció para anotar el gol del empate del Olimpia contra los Lobos de la UPN.
Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
22 de 42

Fue el tercer gol de Dereck Moncada con el Olimpia en este Torneo Apertura 2025.
Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
23 de 42

En el minuto 75, Kevin López anotó el gol de la remontada del Olimpia contra la UPN y así lo celebró.
Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
24 de 42

Germán 'Patón' Mejía se quejó de una falta en esta acción previo al gol de Kevin López que dio el triunfo al Olimpia.
Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
25 de 42

Kevin López se estrenó y salvó al Olimpia. Es apenas su primer gol en este campeonato.
Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
26 de 42

La Ultra Fiel encendió bengalas en los últimos minutos del partido para celebrar la victoria del Olimpia ante UPN.
Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
27 de 42

La cancha del Estadio Emilio Williams Agasse de Choluteca quedó totalmente cubierta del humo de las bengalas.
Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
28 de 42

Estas aficionadas de Real España y Platense apoyaron a sus equipos en el estadio Morazán.
Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
29 de 42

Los aficionados del Platense llegaron al estadio Morazán para ver el partido contra Real España.
Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
30 de 42

Esta hermosa chica aficionada del Real España cautivó en el estadio Morazán.
Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
31 de 42

Ellas llegaron al estadio Morazán para apoyar al Platense y así posaron.
Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
32 de 42

Otra linda chica que engalanó el estadio Morazán con su presencia.
Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
33 de 42

Esta guapa seguidora del Platense disfrutó del partido en el sector de silla del estadio Morazán.
Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
34 de 42

Otra aficionada del Platense que no se perdió el partido contra el Real España.
Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
35 de 42

Estas chicas vendedoras de comida posaron muy sonrientes para el lente de Diario La Prensa.
Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
36 de 42

El partido entre Real España y Platense también se tuvo que retrasar por 15 minutos debido a amenaza de tormenta eléctrica.
Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
37 de 42

El Platense lo empezó ganando con un golazo de Ofir Padilla y así lo gritaron los jugadores escualos.
Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
38 de 42

La celebración de Ofir Padilla tras su golazo ante Real España. Es su primer gol en el Torneo Apertura 2025.
Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
39 de 42

El colombiano Yeison Moreno marcó de cabeza el gol del empate del Real España.
Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
40 de 42

Yeison Moreno le dedicó el gol a su novia que se encontraba en las gradas del estadio Morazán.
Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
41 de 42

Wesly Decas anotó el gol de la remontada y triunfo del Real España y realizó una celebración con dedicatoria especial. Se puso el balón debajo de la camiseta, se convertirá en padre.
Olimpia y Real España festejan remontadas, jugador termina de portero, inundados y bellezas
42 de 42

Los salvadores del Real España, Yeison Moreno y Wesly Decas, para la remontada contra el Platense.
Cargar más fotos