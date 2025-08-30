Olimpia recibe burlas tras dolorosa derrota ante Marathón: Los mejores memes del clásico

Estallan las redes sociales tras el triunfo del Marathón ante Olimpia en nueva edición del clásico del fútbol hondureño.
Marathón acabó con el invicto del Olimpia tras vencerlo 2-0 en juego disputado la noche de este sábado 30 de agosto en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.
El Monstruo Verde hizo respetar su casa con un triunfo valioso que pone fin al invicto merengue de 16 partidos.
Marathón se impuso con autoridad en el Estadio Olímpico al vencer 2-0 a Olimpia en el clásico nacional correspondiente a la jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.
