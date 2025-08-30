  1. Inicio
Olimpia recibe burlas tras dolorosa derrota ante Marathón: Los mejores memes del clásico

El campeón de Honduras perdió ante el cuadro verdolaga en juego realizado en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.

Estallan las redes sociales tras el triunfo del Marathón ante Olimpia en nueva edición del clásico del fútbol hondureño.

Marathón acabó con el invicto del Olimpia tras vencerlo 2-0 en juego disputado la noche de este sábado 30 de agosto en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.

Los memes no podían faltar y se burlan del Olimpia tras caer ante Marathón.
El Monstruo Verde hizo respetar su casa con un triunfo valioso que pone fin al invicto merengue de 16 partidos.
Olimpia se marchó derrotado del estadio Olímpico y las redes sociales estallan con ingeniosos memes.
Marathón se impuso con autoridad en el Estadio Olímpico al vencer 2-0 a Olimpia en el clásico nacional correspondiente a la jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

Aficionados que no apoyan al Olimpia aparecen en redes sociales para burlarse del cuadro merengue.

Los aficionados del Olimpia están siendo de burlas en las diferentes redes sociales tras la derrota sufrida ante Marathón.
Por otra parte, la afición del Marathón celebra por todo lo alto el triunfazo ante Olimpia.
